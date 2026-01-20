iPhone 17e से धमाका करेगी ऐप्पल, पुराने आईफोन की कीमत में देगी एकदम प्रो मॉडल जैसे फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







नए आईफोन की राह देख रहे लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐप्पल फरवरी या मार्च में अपना किफायती iPhone 17e लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. पिछले काफी समय से इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की जानकारी सामने आ रही है. इससे पता चलता है कि ऐप्पल अपने यूजर्स को किफायती दामों पर दमदार अपग्रेड देना चाहती है. खास बात यह होगी कि iPhone 17e अपग्रेडेड होने के बावजूद पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16e की कीमत पर ही लॉन्च हो सकता है.

iPhone 17e में ये अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद

डायनामिक आईलैंड- iPhone 17e में बड़ा विजुअल चेंज देखने को मिलेगा. पिछले साल वाला मॉडल नॉच के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन ऐप्पल इस बार नए आईफोन को नया लुक देगी. iPhone 17e में डायनामिक आईलैंड मिलेगा, जिससे इसकी डिजाइन लैंग्वेज कुछ महीने पहले लॉन्च हुई आईफोन 17 सीरीज जैसी हो जाएगी.

A19 चिपसेट- ऐप्पल किफायती कीमत के बावजूद इस आईफोन में आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट देगी. यह शानदार परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देगा. इससे पता चलता है कि ऐप्पल इस मिड-रेंज वाले आईफोन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

MagSafe सपोर्ट- iPhone 16e में MagSafe सपोर्ट नहीं था, जिसे लेकर यूजर्स खुश नहीं थे. अब ऐप्पल ने iPhone 17e में MagSafe सपोर्ट देने का फैसला किया है. यह बैक में मैग्नेट और मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. साथ ही इसमें 20 की 25W की चार्जिंग स्पीड मिलेगी.

18MP सेंटर स्टेज कैमरा- आईफोन 17 की तरह 17e में भी 18MP का अपग्रेडेड सेल्फी कैमरा मिलेगा. कयास है कि यह सेंटर स्टेज को भी सपोर्ट करेगा, जिसमें आप फोन को पोर्ट्रेट ऑरिएंटेशन में रखकर भी लैंडस्कैप ग्रुप इमेजेज ले सकते हैं.

कितनी रहेगी कीमत?

e सीरीज में ऐप्पल किफायती कीमत वाले आईफोन लॉन्च करती है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि iPhone 17e में नए फीचर्स देने के बाद कंपनी इसकी कीमत में इजाफा नहीं करेगी. इसे पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16e की कीमत पर ही उतारा जा सकता है और यह कंपनी का सबसे सस्ता आईफोन मॉडल होगा. भारत में iPhone 16e की शुरुआती कीमत 59,900 रुपये थी.

