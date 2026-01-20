हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17e से धमाका करेगी ऐप्पल, पुराने आईफोन की कीमत में देगी एकदम प्रो मॉडल जैसे फीचर्स

iPhone 17e से धमाका करेगी ऐप्पल, पुराने आईफोन की कीमत में देगी एकदम प्रो मॉडल जैसे फीचर्स

ऐप्पल फरवरी या मार्च में iPhone 17e मॉडल लॉन्च करेगी. इस आईफोन में ग्राहकों को सेंटर स्टेज कैमरा, A19 चिपसेट और डायनामिक आईलैंड जैसे कई फीचर्स सस्ती कीमत में मिलेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Jan 2026 07:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नए आईफोन की राह देख रहे लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐप्पल फरवरी या मार्च में अपना किफायती iPhone 17e लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. पिछले काफी समय से इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की जानकारी सामने आ रही है. इससे पता चलता है कि ऐप्पल अपने यूजर्स को किफायती दामों पर दमदार अपग्रेड देना चाहती है. खास बात यह होगी कि iPhone 17e अपग्रेडेड होने के बावजूद पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16e की कीमत पर ही लॉन्च हो सकता है.

iPhone 17e में ये अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद

डायनामिक आईलैंड- iPhone 17e में बड़ा विजुअल चेंज देखने को मिलेगा. पिछले साल वाला मॉडल नॉच के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन ऐप्पल इस बार नए आईफोन को नया लुक देगी. iPhone 17e में डायनामिक आईलैंड मिलेगा, जिससे इसकी डिजाइन लैंग्वेज कुछ महीने पहले लॉन्च हुई आईफोन 17 सीरीज जैसी हो जाएगी.

A19 चिपसेट- ऐप्पल किफायती कीमत के बावजूद इस आईफोन में आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट देगी. यह शानदार परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देगा. इससे पता चलता है कि ऐप्पल इस मिड-रेंज वाले आईफोन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

MagSafe सपोर्ट- iPhone 16e में MagSafe सपोर्ट नहीं था, जिसे लेकर यूजर्स खुश नहीं थे. अब ऐप्पल ने iPhone 17e में MagSafe सपोर्ट देने का फैसला किया है. यह बैक में मैग्नेट और मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. साथ ही इसमें 20 की 25W की चार्जिंग स्पीड मिलेगी.

18MP सेंटर स्टेज कैमरा- आईफोन 17 की तरह 17e में भी 18MP का अपग्रेडेड सेल्फी कैमरा मिलेगा. कयास है कि यह सेंटर स्टेज को भी सपोर्ट करेगा, जिसमें आप फोन को पोर्ट्रेट ऑरिएंटेशन में रखकर भी लैंडस्कैप ग्रुप इमेजेज ले सकते हैं.

कितनी रहेगी कीमत?

e सीरीज में ऐप्पल किफायती कीमत वाले आईफोन लॉन्च करती है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि iPhone 17e में नए फीचर्स देने के बाद कंपनी इसकी कीमत में इजाफा नहीं करेगी. इसे पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16e की कीमत पर ही उतारा जा सकता है और यह कंपनी का सबसे सस्ता आईफोन मॉडल होगा. भारत में iPhone 16e की शुरुआती कीमत 59,900 रुपये थी.

ये भी पढ़ें-

Tech Explained: गूगल पर कैसे आपके सवालों के सही जवाब मिल जाते हैं? जानिये कैसे काम करते हैं सर्च इंजन

Published at : 20 Jan 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
IPhone Apple TECH NEWS IPhone 17e
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
80 मिनट तक मदद को तरसता रहा Yuvraj Mehta, सिस्टम पर उठे सवाल
कल होगा आधिकारिक ऐलान, Nitin Nabin के सिर सजेगा ताज!
मूंछें काटी, सिर मुड़ाया...दलितों के साथ कब थमेगा ये अत्याचार?
Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
तमिल सिनेमा
The Raja Saab BO Day 11: 'द राजा साब' का बुरा हाल, अब 2 करोड़ कमाने भी हुए मुश्किल, 11 दिनों में आधा बजट तो दूर 150 करोड़ी भी नहीं बन पाई
प्रभास की 'द राजा साब' का बुरा हाल, अब 2 करोड़ कमाने भी हुए मुश्किल
महाराष्ट्र
मुंबई: कुर्ला में BJP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, फेरीवालों ने पीटा, 3 गंभीर घायल
मुंबई: कुर्ला में BJP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, फेरीवालों ने पीटा, 3 गंभीर घायल
हेल्थ
सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स
सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स
ट्रेंडिंग
छोटे भाई पर शख्स ने उठाया हाथ, बाद में बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर सरेबाजार लिया बदला- वीडियो वायरल
छोटे भाई पर शख्स ने उठाया हाथ, बाद में बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर सरेबाजार लिया बदला- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget