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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदीवार से कितनी दूर रखें फ्रिज? ये गलतियां कर देंगी खराब

दीवार से कितनी दूर रखें फ्रिज? ये गलतियां कर देंगी खराब

जानिए फ्रिज को दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, कौन-सी गलतियां उसे जल्दी खराब कर सकती हैं और किन आसान बातों का ध्यान रखकर आप अपने फ्रिज को लंबे समय तक सही रख सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 07 Aug 2026 08:26 AM (IST)
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Fridge placement: आज के समय में लगभग हर घर में फ्रिज होता है. यह खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करता है. लेकिन कई लोग फ्रिज रखते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं. इन गलतियों की वजह से फ्रिज ठीक से काम नहीं करता और जल्दी खराब भी हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज लंबे समय तक सही चले, तो उसे सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है.

दीवार से थोड़ा दूर रखें फ्रिज

फ्रिज को कभी भी दीवार से बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए. कोशिश करें कि फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम 4 से 6 इंच की जगह रहे. इससे फ्रिज के पीछे से हवा आसानी से निकलती रहती है. अगर हवा बाहर नहीं निकल पाएगी, तो फ्रिज पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और वह ठीक से ठंडा भी नहीं करेगा.

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धूप वाली जगह पर न रखें

फ्रिज को ऐसी जगह रखें, जहां सीधी धूप न आती हो. अगर फ्रिज पर हर समय धूप पड़ती रहेगी, तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इससे बिजली भी ज्यादा खर्च होगी और फ्रिज जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. गैस चूल्हे या ओवन के बिल्कुल पास भी फ्रिज नहीं रखना चाहिए.

बार-बार दरवाजा खोलने से बचें

कई लोग बिना जरूरत के बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलते रहते हैं. इससे अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और फ्रिज को दोबारा ठंडा करने में ज्यादा समय लगता है. इसलिए जब जरूरत हो तभी फ्रिज खोलें और काम होते ही दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दें.

जरूरत से ज्यादा सामान न भरें

फ्रिज में बहुत ज्यादा सामान भर देना भी सही नहीं है. जब फ्रिज पूरी तरह भर जाता है, तो अंदर हवा ठीक से नहीं घूम पाती. इससे कुछ चीजें अच्छी तरह ठंडी नहीं होतीं. वहीं फ्रिज को बिल्कुल खाली रखना भी ठीक नहीं माना जाता. इसलिए जरूरत के हिसाब से ही सामान रखें.

समय-समय पर करें सफाई

फ्रिज को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ रखना चाहिए. अगर फ्रिज में गंदगी जमा हो जाए, तो बदबू आने लगती है और बैक्टीरिया भी बढ़ सकते हैं. हफ्ते में एक बार फ्रिज की सफाई करना अच्छी आदत है. साथ ही दरवाजे की रबर को भी साफ करते रहें, ताकि दरवाजा अच्छी तरह बंद हो सके.

इन छोटी बातों का रखें ध्यान

अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज लंबे समय तक बिना परेशानी के चले, तो उसे सही जगह पर रखें और उसकी देखभाल करते रहें. दीवार से थोड़ी दूरी रखना, धूप से बचाना, जरूरत से ज्यादा सामान न भरना और समय-समय पर सफाई करना जैसी छोटी बातें फ्रिज की उम्र बढ़ाने में मदद कर सकती हैं. इन आसान बातों का ध्यान रखकर आप अपने फ्रिज को लंबे समय तक अच्छी हालत में रख सकते हैं.

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Published at : 07 Aug 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Refrigerator Fridge Placement
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