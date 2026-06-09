Oh No! रिचार्ज नहीं हुआ लेकिन पैसा कट गया? जानिए RBI का नियम जिससे जल्दी मिलेगा रिफंड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom देरी होने पर प्रतिदिन ₹100 मुआवजा, ऐप से आरबीआई शिकायत।

RBI Refund Rule: आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर लोग मोबाइल रिचार्ज के लिए UPI ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि रिचार्ज सफल नहीं होता, लेकिन बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं. ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पैसे वापस मिलने की पूरी संभावना होती है. बस आपको सही प्रोसेस और समय सीमा की जानकारी होनी चाहिए.

पैसे कटने के बाद भी रिचार्ज फेल क्यों हो जाता है?

भारत में हर महीने अरबों UPI ट्रांजैक्शन किए जाते हैं. इतने बड़े नेटवर्क में कभी-कभी सर्वर पर दबाव बढ़ने, इंटरनेट कनेक्टिविटी में रुकावट या तकनीकी खराबी के कारण ट्रांजैक्शन अधूरा रह सकता है.

जब भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और राशि संबंधित सेवा तक नहीं पहुंचती तो उसे फेल ट्रांजैक्शन माना जाता है. ऐसे मामलों में गलती आमतौर पर ग्राहक की नहीं होती बल्कि तकनीकी कारण जिम्मेदार होते हैं.

रिचार्ज फेल होने पर सबसे पहले क्या करें?

यदि आपका रिचार्ज नहीं हुआ है तो तुरंत दोबारा भुगतान करने की गलती न करें. सबसे पहले अपने बैंक और UPI ऐप में ट्रांजैक्शन की स्थिति जांचें. यह सुनिश्चित करें कि पैसे वास्तव में खाते से कटे हैं या नहीं.

इसके अलावा ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय और भुगतान की राशि को नोट करके सुरक्षित रखें. यह जानकारी आगे शिकायत दर्ज कराने में बेहद काम आती है.

आजकल अधिकांश UPI ऐप्स में Check Status का विकल्प भी मिलता है. इसके जरिए बैंक सर्वर से सीधे ट्रांजैक्शन की स्थिति पता चल जाती है और कई मामलों में रिफंड अपने आप प्रोसेस हो जाता है.

RBI के नियम क्या कहते हैं?

बहुत कम लोगों को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से जुड़े रिफंड के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की हुई है. यदि किसी व्यक्ति को भेजे गए भुगतान में समस्या आती है तो उसका रिफंड अगले कार्य दिवस तक मिल जाना चाहिए. वहीं मोबाइल रिचार्ज जैसे मर्चेंट पेमेंट के मामलों में बैंक के पास रिफंड जारी करने के लिए अधिकतम 5 कार्य दिवस का समय होता है.

यदि निर्धारित समय के भीतर रिफंड नहीं मिलता तो RBI के नियमों के अनुसार बैंक को देरी के लिए ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है.

रिफंड न मिले तो क्या करें?

सबसे पहले अपने UPI ऐप के हेल्प या सपोर्ट सेक्शन में शिकायत दर्ज करें. अधिकांश मामलों में 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान हो जाता है. अगर शिकायत के बाद भी रिफंड नहीं मिलता तो अपने बैंक की कस्टमर केयर से संपर्क करें और ट्रांजैक्शन आईडी साझा करें. बैंक द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने पर आप NPCI के शिकायत प्लेटफॉर्म पर मामला आगे बढ़ा सकते हैं.

यदि 5 कार्य दिवस बीतने के बाद भी समस्या बनी रहती है तो RBI के CMS (Complaint Management System) पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. यह अंतिम स्तर की शिकायत प्रक्रिया होती है जहां बैंक को जवाब देना अनिवार्य होता है.

घबराने की बजाय सही कदम उठाएं

रिचार्ज फेल होने और पैसे कट जाने की स्थिति परेशान करने वाली जरूर होती है लेकिन डिजिटल भुगतान व्यवस्था में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं. ट्रांजैक्शन की जानकारी सुरक्षित रखें, तय समयसीमा पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करें. ज्यादातर मामलों में रिफंड अपने आप मिल जाता है और यदि देरी होती है तो RBI के नियम आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं.

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