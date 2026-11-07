ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRazer Gaming Earphones : Razer ने उतारे नए गेमिंग ईयरफोन, आवाज के साथ Chroma लाइटिंग इफेक्ट

Razer Gaming Earphones : Razer ने उतारे नए गेमिंग ईयरफोन, आवाज के साथ Chroma लाइटिंग इफेक्ट

गेमिंग के शौकीनों के लिए Razer ने नए Hammerhead V3 Chroma वायर्ड ईयरफोन लॉन्च किए हैं. इनमें ANC और 1.68 करोड़ रंगों वाली Chroma RGB लाइटिंग का सपोर्ट मिलता है. जानिए इनकी कीमत और खास फीचर्स.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Nov 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ये ईयरफोन ₹7,000 की कीमत पर उपलब्ध होंगे..

Razer Gaming Earphones : गेमिंग के दौरान सिर्फ अच्छे ग्राफिक्स ही नहीं साफ आवाज और बेहतर साउंड एक्सपीरियंस भी काफी जरूरी होता है. खासकर जब गेम में आसपास होने वाली हलचल और दूसरे खिलाड़ियों की आवाज पर ध्यान देना हो, तब अच्छे ऑडियो डिवाइस की जरूरत महसूस होती है. इसी बीच गेमिंग हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी Razer ने अपने नए वायर्ड गेमिंग ईयरफोन लॉन्च किए हैं. इन्हें Razer Hammerhead V3 Chroma नाम दिया गया है. इन ईयरफोन में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) के साथ कंपनी की खास Chroma RGB लाइटिंग दी गई है. इसके अलावा इनमें अलग-अलग ऑडियो ड्राइवर और गेमिंग के लिए खास साउंड सपोर्ट भी मिलता है. तो आइए जानते हैं कि Razer Hammerhead V3 Chroma की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं. 

Razer Hammerhead V3 Chroma के खास फीचर्स क्या हैं?

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Motorola Signature 27 vs Signature: कीमत से फीचर्स तक किसका पलड़ा भारी?
Motorola Signature 27 vs Signature: कीमत से फीचर्स तक किसका पलड़ा भारी?
टेक्नोलॉजी
GaN Charger: नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट
नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट
टेक्नोलॉजी
PC Buying Tips: AI PC खरीदने जा रहे, Snapdragon, Ryzen AI और Intel Ultra में क्या अंतर?
AI PC खरीदने जा रहे, Snapdragon, Ryzen AI और Intel Ultra में क्या अंतर?
टेक्नोलॉजी
Jio 3 Year Plan : बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म! Jio ने पेश किया 3 साल का प्लान
बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म! Jio ने पेश किया 3 साल का प्लान

Razer Hammerhead V3 Chroma की एक खास बात इसकी RGB लाइटिंग है. इसमें कंपनी का Chroma RGB लाइटिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें यूजर्स 1.68 करोड़ रंगों में से अपनी पसंद की लाइटिंग चुन सकते हैं. इसके अलावा ईयरफोन में चार प्रीसेट इक्वलाइजर प्रोफाइल मिलते हैं. यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक एक अतिरिक्त कस्टम EQ प्रोफाइल भी तैयार कर सकते हैं.

मिलेंगे दो अलग-अलग ऑडियो ड्राइवर

इन ईयरफोन में 11mm का मेन डायनामिक ड्राइवर दिया गया है. इसके साथ 6mm का अलग ट्वीटर ड्राइवर भी मौजूद है. कंपनी ने इनमें फीड-फॉरवर्ड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) का सपोर्ट दिया है. वहीं PC पर यूज करने वाले यूजर्स को Razer Synapse 4 के जरिए THX Surround Sound 7.1 का सपोर्ट मिलेगा. इससे गेम खेलते समय सराउंड साउंड और आसपास की आवाजों की दिशा पहचानने में मदद मिल सकती है. ईयरफोन की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज 20Hz से 28kHz है, जबकि इनकी इम्पीडेंस रेटिंग 32 ओम है. इनकी सेंसिटिविटी HATS के हिसाब से 106dBSPL बताई गई है. वहीं मैक्सिमम इनपुट पावर 10mW है.

गेमिंग के दौरान काम आएगा इनलाइन रिमोट

इन ईयरफोन में USB Type-C कनेक्टर दिया गया है, जिसका डिजाइन 90 डिग्री एंगल वाला है. इनमें 1.2 मीटर लंबी केबल मिलती है. साथ ही इनलाइन रिमोट भी दिया गया है, जिसमें ऑम्निडायरेक्शनल माइक्रोफोन मौजूद है. इसकी मदद से गेमिंग के दौरान ऑडियो और वॉइस कम्युनिकेशन को मैनेज किया जा सकता है. माइक्रोफोन का सिग्नल-टू-नॉइज रेशियो 63dB और 1kHz पर सेंसिटिविटी -26dB है.

यह भी पढ़ें - Airtel Subscriber Loss : Airtel की बढ़ी टेंशन! 78% घटे नए यूजर्स, वापस लाना पड़ा सस्ता प्लान

IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं ईयरफोन

Razer के इन नए ईयरफोन को IPX4 वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग मिली है. इसका मतलब है कि ये पानी के छींटों से सुरक्षा देते हैं. कंपनी ने इनमें गेमिंग से जुड़े ऑडियो फीचर्स के साथ कस्टमाइजेबल लाइटिंग और वायर्ड कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया है.

Razer Hammerhead V3 Chroma की कीमत 

Razer Hammerhead V3 Chroma की कीमत 79.99 डॉलर  यानी कीमत करीब 7,000 रुपये रखी गई है. कंपनी के नए वायर्ड ईयरफोन खरीदने के लिए Razer की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा इन्हें कुछ रिटेल स्टोर्स से भी खरीदा जा सकता है.

यह भी पढ़ें - WhatsApp Events : WhatsApp बना रहा इवेंट मैनेजमेंट आसान, जुड़े दो नए फीचर्स

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Motorola Signature 27 vs Signature: कीमत से फीचर्स तक किसका पलड़ा भारी?
Motorola Signature 27 vs Signature: कीमत से फीचर्स तक किसका पलड़ा भारी?
टेक्नोलॉजी
GaN Charger: नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट
नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट
टेक्नोलॉजी
PC Buying Tips: AI PC खरीदने जा रहे, Snapdragon, Ryzen AI और Intel Ultra में क्या अंतर?
AI PC खरीदने जा रहे, Snapdragon, Ryzen AI और Intel Ultra में क्या अंतर?
टेक्नोलॉजी
Jio 3 Year Plan : बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म! Jio ने पेश किया 3 साल का प्लान
बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म! Jio ने पेश किया 3 साल का प्लान
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे
अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर सपा का खंडन, मनोज काका बोले- अभी नहीं जाएंगे
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
दिवाली के दिन भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, टाइमिंग से लाइव स्ट्रीमिंग तक जानें सब
दिवाली के दिन भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, टाइमिंग से लाइव स्ट्रीमिंग तक जानें सब
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
शिक्षा
J&K Bank Recruitment 2026: जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget