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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Events : WhatsApp बना रहा इवेंट मैनेजमेंट आसान, जुड़े दो नए फीचर्स

WhatsApp Events : WhatsApp बना रहा इवेंट मैनेजमेंट आसान, जुड़े दो नए फीचर्स

WhatsApp ने इवेंट मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए दो नए फीचर्स पेश किए हैं. अब यूजर्स बिना WhatsApp अकाउंट वाले लोगों को भी इवेंट का लिंक भेज सकेंगे. जानिए इन नए फीचर्स से क्या बदलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Nov 2026 09:58 AM (IST)
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  • ये नए इवेंट फीचर्स आने वाले हफ्तों में सभी को मिलेंगे.

WhatsApp Events :  WhatsApp पर इवेंट बनाने और लोगों को उसमें शामिल होने का इनविटेशन देने की सुविधा पहले से मौजूद है, लेकिन अब कंपनी इसे पहले से ज्यादा आसान बनाने की तैयारी में है. Meta के इस मैसेजिंग ऐप ने अब इवेंट से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए कुछ नए फीचर्स पेश किए हैं. इसके तहत अब इवेंट का लिंक उन लोगों के साथ भी शेयर किया जा सकेगा, जो WhatsApp का यूज नहीं करते हैं. इसके अलावा इवेंट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियों और लोगों के जवाबों को एक ही जगह संभालने के लिए नया Events Home भी जोड़ा गया है.

WhatsApp Events में आया लिंक शेयर करने का ऑप्शन

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WhatsApp ने मई 2024 में सबसे पहले Communities के लिए इवेंट बनाने और सदस्यों को इनवाइट करने का ऑप्शन पेश किया था. बाद में इस सुविधा को ग्रुप चैट तक भी पहुंचाया गया. इसके जरिए यूजर्स किसी कार्यक्रम का इवेंट बना सकते हैं और इनवाइट लोगों से यह जान सकते हैं कि वे उसमें शामिल होंगे या नहीं. अब कंपनी ने इस सुविधा को और आगे बढ़ाते हुए इवेंट का लिंक शेयर करने का ऑप्शन दिया है. यूजर्स इवेंट बनाते समय उसमें कवर फोटो भी लगा सकेंगे और तैयार लिंक को सीधे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे. खास बात यह है कि इस लिंक को ऐसे लोगों को भी भेजा जा सकता है, जिनका WhatsApp पर अकाउंट नहीं है.

Events Home में मिलेंगी इवेंट से जुड़ी सभी जानकारियां

WhatsApp ने Events Home नाम से एक नया सेक्शन भी पेश किया है. इसे इवेंट बनाने, लोगों को इनविटेशन भेजने और उनके जवाबों को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल जगह के तौर पर तैयार किया गया है. इसमें यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टम रिमाइंडर सेट कर सकेंगे और प्लस वन भी जोड़ सकेंगे. इसके अलावा पुराने और आने वाले इवेंट की जानकारी भी यहां देखी जा सकेगी. इसके लिए यूजर्स को WhatsApp की Settings में जाकर Events ऑप्शन चुनना होगा. यहां उनके बनाए हुए इवेंट और जिन कार्यक्रमों के लिए उन्हें इंविटेशन मिला है, दोनों की लिस्ट दिखाई देगी.

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आने वाले हफ्तों में सभी यूजर्स तक पहुंचेगा अपडेट

WhatsApp ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए इन नए फीचर्स की जानकारी दी है. कंपनी के अनुसार, इन्हें आने वाले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा. WhatsApp का नया Events Home फीचर Snapchat के Plans ऑप्शन जैसा है, जहां यूजर्स अलग-अलग पेज पर जाए बिना अपने इवेंट मैनेज कर सकते हैं. Snapchat ने सितंबर में अपना इवेंट मैनेजमेंट फीचर पेश किया था.

बिना WhatsApp अकाउंट के भी दे सकेंगे जवाब

इस अपडेट की एक जरूरी बात यह है कि इवेंट में बुलाए गए लोगों को अपनी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए WhatsApp डाउनलोड करने या अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी. वे सीधे मिले हुए लिंक के जरिए RSVP कर सकेंगे और बता सकेंगे कि वे कार्यक्रम में आएंगे या नहीं. किसी व्यक्ति के जवाब देने के बाद उसकी मौजूदगी से जुड़ी जानकारी इवेंट बनाने वाले यूजर को दिखाई देगी, हालांकि बिना WhatsApp अकाउंट वाले व्यक्ति को इवेंट का पता तभी दिखेगा, जब वह इंविटेशन एक्सेप्ट करते हुए RSVP करेगा. कंपनी के मुताबिक, ऐसे लोगों को इवेंट का लिंक भेजने पर यूजर का फोन नंबर भी उनके साथ शेयर नहीं किया जाएगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 09:58 AM (IST)
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