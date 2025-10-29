फोल्डेबल फोन के फायदे और नुकसान क्या हैं? खरीदने से पहले जान लें जरूरी चीजें
फोल्डेबल फोन का ट्रेंड धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है और ऐप्पल भी अगले साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लाने की तैयारी कर रही है. ऐसे में फोल्डेबल फोन खरीदने से पहले इसके फायदे-नुकसान जान लेना जरूरी है.
फोल्डेबल फोन पिछले काफी समय में मार्केट में उपलब्ध हैं. सैमसंग और गूगल समेत कई कंपनियां फोल्डेबल फोन उतार चुकी हैं और ऐप्पल अगले साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लाने की तैयारी में है. फोल्डेबल फोन में ऐसी फ्लेक्सिबल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है, जिस कारण यह बीच से मुड़ जाता है. ऐसे फोन आमतौर पर फ्लिप और फोल्डेबल डिजाइन में आते हैं. फ्लिप फोन ट्रेडिशनल फोन की तरह वर्टिकली, जबकि फोल्डेबल फोन एक बुक की तरह फोल्ड होते हैं. अगर आप नया फोल्डेबल फोन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले इससे जुड़े फायदे और नुकसान जान लें.
क्या हैं फोल्डेबल फोन के फायदे?
आसान हो जाती है मल्टीटास्किंग- फोल्डेबल फोन में मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है. बड़ी स्क्रीन के कारण इन पर एक साथ 2-3 ऐप को यूज किया जा सकता है. इन पर कॉन्टेंट को ड्रैग और ड्रॉप करने की फैसिलिटी मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है.
गेमिंग के लिए शानदार- अगर बड़ी स्क्रीन हो तो गेमिंग का मजा दोगुना हो जाता है. फोल्डेबल फोन यूजर को यही सुविधा उपलब्ध करवाता है. बड़ी स्क्रीन के कारण फोल्डेबल फोन पर गेमिंग आसान और मजेदार हो जाती है.
रियर कैमरा वीडियो कॉल और सेल्फी- सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट कैमरा पर निर्भर रहने की बजाय फोल्डेबल फोन पर रियर कैमरा से वीडियो कॉल की जा सकती है. इसी तरह सेल्फी या दूसरी फोटो लेते समय आउटर स्क्रीन पर उसका प्रीव्यू दिख जाता है. इससे सब्जेक्ट के लिए पोज चेंज करना आसान हो जाता है.
यूनिक अपील- फोल्डेबल फोन अभी भी मार्केट के लिए नए हैं और इनमें कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं. ऐसे में फोल्डेबल फोन की यूनिक अपील है और अगर आपने हाथ में ऐसा फोन पकड़ा है तो यकीनन नजरें आपकी तरफ घूमेंगी.
ये नुकसान भी हैं
वीडियो प्लेबैक की दिक्कत- फोल्डेबल फोन में स्क्रीन के आस्पेक्ट रेशो के कारण वीडियो फुल स्क्रीन नहीं चल पाते हैं. ऐसे में वीडियो देखते समय आपको ऊपर और नीचे ब्लैक स्क्रीन नजर आती है. इससे स्ट्रीमिंग या वीडियो देखने का अनुभव खराब हो सकता है.
क्रीज आती है नजर- फोल्डिंग स्क्रीन बेहतर ड्यूरैबिलिटी के लिए प्लास्टिक की बनी होती है, जिस कारण इस पर आसानी से स्क्रैच आ सकता है. इसके अलावा स्क्रीन पर फोल्डिंग क्रीज भी नजर आती है. यह स्क्रॉलिंग करते समय खास तौर पर नोटिस होती है.
ऐप कंपेटिबिलिटी- साधारण फोन पर यूज की जा सकने वाली सभी ऐप्स फोल्डेबल फोन के लिए कंपेटिबल नहीं होती हैं. इस कारण कुछ ऐप्स स्ट्रैच्ड नजर आती है, जो यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर सकती है.
महंगे और भारी- बिल्ड और फंक्शनलिटी के कारण फोल्डेबल फोन काफी भारी होते हैं. इस वजह से ये हर किसी को पसंद नहीं आते. इसके अलावा इनकी महंगी कीमत भी लोगों को फोल्डेबल फोन अपनाने से रोक रही है. एक फोल्डेबल फोन की कीमत में एक साधारण फोन और टैब दोनों खरीदे जा सकते हैं.
ये भी पढ़ें-
मिनटों में ही फुल चार्ज हो जाएगी फोन की बैटरी, ये हैक्स अपना लिए तो चार्जिंग के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL