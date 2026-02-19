Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google ने आखिरकार अपने Pixel 10a को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. यह लेटेस्ट फोन मार्केट में पहले से मौजूद Google Pixel 9a का सक्सेसर है. पिक्सल के A-सीरीज वाले फोन किफायती होते हैं, लेकिन इनके फीचर्स फ्लैगशिप लेवल के होते हैं. नया फोन लॉन्च होने के बावजूद Pixel 9a मार्केट में मौजूद और इसकी कीमत में भी बड़ी कटौती हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पुराने के मुकाबले नए फोन में क्या-क्या अपग्रेड हुआ है और दोनों में से किसने खरीदना फायदे का सौदा है.

पहले देखें स्पेसिफिकेशंस

Google Pixel 10a- यह फोन 6.3 इंच के Actua डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें गूगल का Tensor G4 प्रोसेसर लगा हुआ है और यह डस्ट और वाटर रजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग के साथ आया है. इसके रियर में 48MP+13MP का डुअल कैमरा सेटअप लगा हुआ है, जो कैमरा कोच जैसे एआई फीचर के साथ आया है. Pixel 10a में गूगल ने A-सीरीज की सबसे बड़ी बैटरी दी है, जिसकी कैपेसिटी 5100mAH है.

Pixel 9a- इस फोन की बात करें तो यह इसमें 6.3 इंच का pOLED डिस्प्ले लगा है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2700 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. यह भी Tensor G4 चिपसेट और कई बिल्ट-इन एआई फीचर्स के साथ आता है. इसके भी रियर में 48MP का प्राइमरी और 13MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर लगा हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा है. इसमें 5000mAh का बैटरी पैक दिया गया है. इस तरह देखा जाए तो कंपनी ने डिस्प्ले और बैटरी के मामले में नए फोन को अपग्रेड किया है.

कीमत में कितना अंतर?

Pixel 9a को भारत में 49,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही गूगल ने इसकी कीमत 10,000 रुपये कम कर दी थी, जिसके बाद अब यह 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. वहीं Pixel 10a की कीमत भी 49,999 रुपये रखी गई है. इस पर कंपनी 3,000 रुपये का कैशबैक ऑफर कर रही है.

कौन-सा फोन खरीदना है फायदे का सौदा?

दोनों ही फोन के अधिकतर फीचर्स सेम है. Google Pixel 10a में आपको बेहतर पीक ब्राइटनेस, बड़ी बैटरी और नए कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इसका प्रोसेसर Google Pixel 9a वाला ही है. ऐसे में अगर आप वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं तो Google Pixel 9a के साथ जाना एक बेहतर च्वॉइस हो सकती है.

