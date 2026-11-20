ClickFix Scam: इंटरनेट चलाते वक्त कई बार स्क्रीन पर अचानक से वेरिफिकेशन बाॅक्स आ जाते हैं जैसे कैप्चा कोड दर्ज करना होता है वैसे ही कई बार सिर्फ तस्वीरों पर क्लिक करना होता है. ऐसे वेरिफिकेशन बॉक्स पर अक्सर लोग बिना ज्यादा सोचे क्लिक कर देते हैं. लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है. क्योंकि साइबर ठग इन दिनों ClickFix नाम का एक ऐसा नया तरीका अपना रहे हैं जो लोगों को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा रहा है.

इस स्कैम हैकर्स नार्मल ब्राउजिंग के जरिए आपके कंप्यूटर तक पहुंच बना लेते हैं. साइबर सेफ्टी एक्सपर्ट्स और कई बड़ी ग्लोबल एजेंसियों ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके जरूरी पासवर्ड, ब्राउजर डेटा और अकाउंट्स तक को खतरे में डाल सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि ClickFix स्कैम आखिर काम कैसे करता है और इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है.

क्या है ClickFix स्कैम?

आमतौर पर जब हम किसी वेबसाइट पर CAPTCHA वेरिफिकेशन देखते हैं. तो उसमें कुछ फोटो चुनने या टेढ़े-मेढ़े अक्षर टाइप करने के लिए कहा जाता है. लेकिन ClickFix स्कैम इससे बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है. द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जब यूजर किसी नकली कैप्चा बॉक्स पर क्लिक करता है. क्लिक करते ही वह वेबसाइट चुपचाप एक खतरनाक कोड कॉपी करके आपके कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में सेव कर देती है. जिसकी आपको भनक तक नहीं लगती.

इसके बाद स्क्रीन पर बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले निर्देश आते हैं. यूजर से कहा जाता है कि वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कीबोर्ड पर पहले Windows + R दबाएं, फिर Ctrl + V करके कोड पेस्ट करें और आखिर में Enter दबा दें. जैसे ही आप यह स्टेप पूरा करते हैं वह छिपा हुआ मैलिशियस कोड सिस्टम में रन हो जाता है और बैकग्राउंड में वायरस या मैलवेयर इंस्टॉल करना शुरू कर देता है.





सिर्फ कैप्चा ही नहीं इन तरीकों से भी हो रहा हमला

एक बार जब वह खतरनाक कमांड आपके कंप्यूटर में रन हो जाती है. तो वह सीधे हैकर्स के कंट्रोल वाले सर्वर से जुड़ जाती है. वहां से सिस्टम में और भी खतरनाक स्क्रिप्ट्स या फाइलें डाउनलोड की जा सकती हैं. इसका सीधा निशाना आपके सेव किए गए पासवर्ड, ब्राउजर की हिस्ट्री, लॉगिन डिटेल्स और बाकी डेटा होता है. जिसका गलत इस्तेमाल कर अकाउंट तक खाली किए जा सकते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि ClickFix हमले सिर्फ नकली कैप्चा पेजों तक ही नहीं हैं.

माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे कई मामलों का पता लगाया है जहां ठग ब्राउजर क्रैश होने का नकली मैसेज, डॉक्यूमेंट सर्विस या फिर डिस्कॉर्ड जैसे पाॅपुलर प्लेटफॉर्म के जैसे बनाकर भी स्कैम किया जाता है. इन पेजों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यूजर को शक ही न हो. इस बढ़ते खतरे को देखते हुए FBI, CISA, US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज यानी HHS और MS-ISC ने एक संयुक्त एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान किया है.

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ClickFix स्कैम से कैसे बचें?

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए यह बात अच्छी तरह समझ लें कि कोई भी असली वेबसाइट या सही CAPTCHA सिस्टम आपसे कभी भी Windows + R दबाकर कोई कमांड पेस्ट करने के लिए नहीं कहेगा. अगर किसी वेरिफिकेशन पेज, Error मैसेज या क्रैश पॉप-अप में आपसे कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए कुछ रन करने को कहा जा रहा है, तो समझ जाएं कि यह फ्रॉड है और उस टैब को तुरंत बंद कर दें.





किसी भी अनजान वेबसाइट पर क्लिक करने से पहले उसका URL ध्यान से चेक करें. अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें. इसके अलावा अपने जरूरी अकाउंट्स में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें और अगर गलती से ऐसा कोई कमांड रन हो जाए तो तुरंत इंटरनेट बंद करके सिस्टम स्कैन करें और सभी पासवर्ड बदल लें.

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