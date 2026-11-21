मेंस ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को खेला जाना था, लेकिन ढाका में हो रही लगातार बारिश के कारण टॉस तक भी नहीं हो पाया. इसके बाद बेहतर नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान को चैंपियन घोषित कर दिया गया. भारतीय टीम ने इस फैसले का विरोध किया और ट्रॉफी सेरेमनी का बहिष्कार कर दिया. पाक ब्लाइंड प्लेयर्स ने ट्रॉफी मिलने के बाद विवादित सेलिब्रेशन किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

इंडिया टुडे से बात करते हुए क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (CABI) के सचिव शैलेंद्र यादव ने कहा कि इस विवाद का जब तक कोई हल नहीं निकाला जाता, भारतीय टीम आगे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगी. रिपोर्ट के अनुसार WBCC की तकनीकी समिति ने फाइनल रद्द होने के बाद भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित करने पर सहमति जताई थी.

वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल (WBCC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख सुल्तान शाह पर समिति के फैसले को पलटने का आरोप है, जिन्होंने रेफरी को निर्देश दिया कि पाक टीम को चैंपियन घोषित किया जाए. ये नेट रन रेट के आधार पर किया गया, जिसमें पकिस्तान भारत से आगे था.

नेट रन रेट से पाकिस्तान को चैंपियन बनाए जाने पर भारतीय टीम नाराज है, जिनका कहना है कि ये नियम बारिश के कारण रद्द हुए फाइनल में चैंपियन चुनने के लिए लागू नहीं किया जाता.

रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से फाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं होने पर भी सवाल उठाया गया. अधिकारी ने कहा, "कहीं पर भी फाइनल के लिए रिजर्व डे होता है, नहीं तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता बनाया जाता है. क्वालीफायर के लिए नेट रन रेट देखा जाता है, फाइनल के लिए नहीं."

The trophy was awarded to Pakistan without the final being played. WBCC President and Pakistan Blind Cricket Council President Sultan Shah overruled the WBCC Technical Committee’s decision to declare joint winners, forcing the match referee to announce the same decision. https://t.co/XHoRsSo48D — Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 20, 2026

पाकिस्तान ब्लाइंड टीम का विवादित सेलिब्रेशन

Pakistan's blind cricket team was declared the winner after the final was abandoned, without even playing the match. Look at their gestures, They are doing exactly what the Pakistani men's team and Haris Rauf did during last year's Asia Cup. https://t.co/q0nBlpnXQ2 — Space Recorder (@1spacerecorder) November 20, 2026

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