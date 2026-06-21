अचानक तेजी से खत्म होने लगी फोन की बैटरी? तुरंत बदलें ये 5 सेटिंग्स

Phone Battery Life: आज के समय में फोन हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, ऐसे में कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके फोन की बैटरी पहले के मुकाबले बहुत जल्दी खत्म हो रही है. जहां पहले एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चलती थी वहीं अब उनकी बैटरी 1 से 2 घंटा ही चल रही है. ज्यादातर मामलों में इसकी वजह फोन की खराबी नहीं होती है बल्कि फोन में कुछ गलत सेटिंग हो जाती है.

यही कारण है कि फोन की बैटरी जल्दी चली जाती है. अच्छी बात ये है कि इन्हें सेटिंग्स के कुछ फंक्शन्स से आसानी से ठीक भी किया जा सकता है, आइए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

स्क्रीन ब्राइटनेस और टाइमआउट की सही सेटिंग रखे

सबसे पहली सेटिंग है स्क्रीन ब्राइटनेस और टाइमआउट. यानी अधिकतम लोग ज्यादातर अपने फोन की ब्राइटनेस को एकदम तेज करके फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ये फोन की ज्यादा बैटरी खत्म करता है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने फोन में ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन हमेशा ऑन रखें. इससे फोन अपनी जरूरत के हिसाब से फोन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा. इसके अलावा ज्यादातर लोगों का स्क्रीन टाइमआउट के ऑप्शन में उन्होंने 5 मिनट, या फिर 30 मिनट का ऑप्शन सिलेक्ट किया होता है, ऐसे में फोन जरूरत में नहीं होता है फिर भी उसकी स्क्रीन ऑन रहती है. ऐसे में आपको स्क्रीन टाइमआउट को 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रखना चाहिए.

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बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को करें कंट्रोल

दूसरी सबसे जरूरी सेटिंग की बात करें तो वह है बैकग्राउंड ऐप्स रिफ्रेश, यानी बहुत से ऐप्स फोन बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, और लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहते हैं इससे फोन यूज न करने पर भी उसकी बैटरी चली जाती है. ऐसे में इस ऑप्शन को हमेशा ऑन करके नहीं रखना चाहिए, जरूरत के हिसाब से ऐप्स को एक्सेस देना चाहिए.

GPS और ऑटो सिंक जैसी सेटिंग्स पर दें ध्यान

अधिकतम लोगों के फोन में जीपीएस लगातार ऑन होता है जिसके कारण फोन की बैटरी लगातार जाती रहती है. इसलिए इसको सेटिंग में लोकेशन सर्विस के नाम से ऑप्शन से इस ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा हर ऐप्स में ऑटो सिंक ऑन रहता है, यानी आपके फोन में नोटिफिकेशन आना मतलब फोन बार-बार इंटरनेट के मदद से डेटा को चेक करते रहना. ऐसे में जिन ऐप्स की नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है उनकी सिंकिंग बंद कर देनी चाहिए.

इसके अलावा अगर आपको ये सारे ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने फोन में बैटरी सेवर ऑन रखें. अधिकतम हर फोन में ये फीचर मौजूद रहता है. इस मोड में फोन अपने आप बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को कंट्रोल करके रखता है.

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