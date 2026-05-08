हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट

ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट

Email Scam: ईमेल के जरिए लोगों को टारगेट कर उनका डेटा और पैसा चुराने की घटनाएं रोजाना सामने आती हैं. इनसे बचाव के लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 May 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • AI के कारण ऐसे स्कैम के मामले और बढ़ रहे हैं।

Email Scam: ईमेल के जरिए लोगों से ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.मार्केटिंग वाले स्पैम ईमेल से अलग स्कैम वाले ईमेल आपका डेटा या पैसा चुराने के लिए भेजा जाता है. अगर जरा-सी लापरवाही कर ली जाए तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. अब एआई आने के बाद ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ गई है. स्कैमर्स अब अलग-अलग तरीके के ईमेल भेजकर लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्कैम वाले ईमेल्स की क्या निशानियां होती हैं.

कैसे पहचानें स्कैम वाले ईमेल?

लिखने के तरीके में गड़बड़ 

प्रोफेशनल ईमेल में एकदस सही स्पेलिंग, ग्रामर और स्टाइल फॉर्मेटिंग होती है और इसमें सिर्फ ज्यादातर काम की बातें लिखी होती हैं. स्कैम वाले ईमेल इस मामले में एकदम अलग होते हैं. इसमें स्पेलिंग और ग्रामर की कई गलतियां मिल सकती हैं. साथ ही इसमें आपको किसी एक्शन की तरफ पुश किया जाएगा.

जल्दबाजी की सेंस

फिशिंग ईमेल की एक बड़ी निशानी यह होती है कि ये जल्दबाजी की सेंस क्रिएट कर देते हैं. इसमें 'अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड' या 'रिस्पॉन्ड इमिडिएटली' जैसे फ्रेज का यूज किया होता है. कई ईमेल में डेडलाइन भी दी होती है और इनकी टोन ऐसी होती है कि डेडलाइन मिस होने पर बड़ा नुकसान हो जाएगा. इसलिए ऐसे ईमेल पर तुरंत रिप्लाई देने या किसी लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए. यह जरूर देखें कि ईमेल के जरिए कोई आपके पर्सनल या फाइनेंशियल डेटा को तो एक्सेस नहीं करना चाह रहा है.

डोमेन पर भी दें ध्यान

कई स्कैमर बड़ी कंपनियों के नाम पर ईमेल भेजकर लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं. इसलिए ये बड़ी कंपनियों के नामों से मिलता-जुलता डोमेन नेम यूज करते हैं. कई बार गलत स्पेलिंग के साथ भी ऐसे डोमेन यूज कर लिए जाते हैं. इसलिए यह जरूर देखें कि ईमेल में यूज हुए डोमेन की स्पेलिंग क्या है. अगर स्पेलिंग में जरा भी गड़बड़ लगे तो अलर्ट हो जाएं.

लिंक और QR कोड की मौजूदगी

फिशिंग और स्कैम वाले ईमेल का मेन टारगेट यूजर से किसी लिंक पर क्लिक करवाना होता है. इसलिए ऐसे ईमेल में आपको लिंक या QR कोड देखने को मिल जाएगा. इसलिए अगर आपको किसी अनजान सोर्स से लिंक या QR कोड वाला ईमेल मिला है तो लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें. इसी तरह QR कोड को भी स्कैन करने से बचना चाहिए. 

ये भी पढ़ें-

आपका जीवन आसान बनाएगी Meta, डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए लाएगी AI Agents

Published at : 08 May 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Cyber Crime Email TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
टेक्नोलॉजी
Instagram ने डिलीट किए लाखों फेक अकाउंट्स, कई बड़े इंफ्लूएंसर्स और सेलिब्रिटीज के फॉलोवर्स तेजी से घटे
Instagram ने डिलीट किए लाखों फेक अकाउंट्स, कई बड़े इंफ्लूएंसर्स और सेलिब्रिटीज के फॉलोवर्स तेजी से घटे
टेक्नोलॉजी
Smartwatch Cause Cancer Risk : क्या स्मार्टवॉच पहनने से सच में होता है कैंसर, जानिए इसकी क्या है सच्चाई?
क्या स्मार्टवॉच पहनने से सच में होता है कैंसर, जानिए इसकी क्या है सच्चाई?
टेक्नोलॉजी
Instagram Privacy: अब प्राइवेट नहीं रहा इंस्टाग्राम DM, मेटा पढ़ सकता है आपकी सारी पर्सनल चैट!
अब प्राइवेट नहीं रहा इंस्टाग्राम DM, मेटा पढ़ सकता है आपकी सारी पर्सनल चैट!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
जनरल नॉलेज
First EVM Election: देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget