कुछ दिन पहले ही Perplexity ने अपने Comet ब्राउजर को लॉन्च किया था और अब यह भारत में फ्री में उपलब्ध है. इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो गूगल क्रोम में नहीं है. गूगल क्रोम में जहां अधिकतर टास्क यूजर्स को करना पड़ता है, लेकिन कॉमेट ब्राउजर एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है. यह सिर्फ वेब पेज न खोलकर उन्हें समराइज और ऑर्गेनाइज कर सकता है. आइए इसके उन फीचर्स पर नजर डालते हैं, जो गूगल क्रोम में भी नहीं हैं.

किसी भी चीज को तुरंत कंपेयर करें

क्रोम में होटल हो या फ्लाइट, किसी को भी कंपेयर करने के लिए कई टैब्स खोलनी पड़ती है और अलग-अलग रिव्यू पढ़ने पड़ते हैं. कॉमेट में यह झंझट नहीं है. यह आपको एक प्रॉम्प्ट पर ही सारी टैब्स से खुद कंपेरिजन करके बता देगा.

लंबे वीडियो देखना आसान

अगर आप क्रोम पर कोई लंबा वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं तो आपको स्किप या स्पीड बढ़ाकर देखना पड़ेगा. कॉमेट में यह फंक्शन पूरी तरह नए अवतार में आया है. इसमें वीडियो का लिंक पेस्ट करते ही यह उसकी टाइमलाइन क्रिएट कर देते है. जरूरत पड़ने पर यह उससे क्वॉट्स भी निकाल लेगा और सारी बातों की समरी भी यूजर के सामने पेश कर सकता है.

चुटकियों में ट्रिप प्लान करें

क्रोम पर ट्रिप प्लान करना मुश्किल भरा काम है. दूसरी तरफ कॉमेट यह काम चुटकियों में कर देता है. यह सिंगल प्रॉम्प्ट में पूरी ट्रिप की डेस्टिनेशन, रुकने और खाने की जगह, टूरिस्ट स्पॉट और रास्तों समेत सारी जानकारी कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन पर दिखा देगा.

PDF को भी समराइज करने का ऑप्शन

क्रोम पर अगर अलग-अलग PDF फाइल्स को लेकर रिसर्च करनी है तो कई घंटे या दिन भी लग सकते हैं. इसमें हर PDF फाइल को डाउनलोड कर उससे नोट्स लेने पड़ते हैं. वहीं कॉमेट ये सारा काम अपने आप कर देता है. एक प्रॉम्प्ट पर यह कई PDF फाइल की समरी आपके मनचाहे फॉर्मेट में दे सकता है.

सोशल मीडिया थ्रेड्स पर रखेगा नजर

कई बार सोशल मीडिया थ्रेड्स लंबे और बोरिंग होते हैं. ऐसे में आपको इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कॉमेट आपके लिए इन सारे थ्रेड्स को समराइज कर सकता है. इसके अलावा यह आपके मनपसंद के टॉपिक्स पर वीकली अपडेट भी दे सकता है.

