WhatsApp पर भी बन सकती है साड़ी वाली रेट्रो-स्टाइल फोटो, आसान है तरीका, करना होगा यह काम

पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर गूगल जेमिनी के नैनो बनाना AI टूल से बनी इमेजेज की धूम मची हुई है. कई लोग अपना 3D अवतार बना रहे हैं तो कोई रेट्रो स्टाइल में साड़ी वाली तस्वीरें अपलोड कर रही है. अभी तक नैनो बनाना से इमेज बनाने के लिए गूगल जेमिनी की ऐप या वेबसाइट की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब WhatsApp से भी ये इमेजेज बनाई जा सकती हैं. Perplexity ने ऐलान किया है कि यूजर्स अब WhatsApp पर उसके चैटबॉट से नैनो बनाना इमेज बना सकेंगे.

WhatsApp पर कैसे बनेगी इमेज?

Perplexity ने बताया है कि वह व्हाट्सऐप पर अपने बॉट में गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश इंजन को इंटीग्रेट कर रही है. इसका मतलब है कि अब यूजर्स सीधा व्हाट्सऐप से अपनी मनपसंद फोटोज क्रिएट कर सकेंगे. इसके लिए यूजर्स को व्हाट्सऐप पर Perplexity के बॉट से चैट करनी है और उसकी इमेज बनकर तैयार हो जाएगी.

यह है तरीका

इसका तरीका बेहद आसान है. सबसे पहले अपने फोन में +1 (833) 436-3285 नंबर को सेव कर ले. इसके बाद इस नंबर पर व्हाट्सऐप मैसेज करें. यह आपको Perplexity और नैनो बनाना इंजन की डायरेक्ट एक्सेस देगा. इस बॉट पर बातचीत शुरू करने के बाद अपनी पसंद की इमेज और उसके लिए प्रॉम्प्ट भेजें. यानी आप उस इमेज को कैसे एडिट या रिडिजाइन करना चाहते हैं. इसके बाद कुछ ही पलों में आपके लिए इमेज बनकर व्हाट्सऐप पर आ जाएगी. ध्यान रहें कि आपका प्रॉम्प्ट जितना डिटेल्ड होगा, फोटो उतनी ही अच्छी बनकर आएगी.

क्या इसके लिए कोई पैसा देना पड़ेगा?

अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि यह पेड फीचर है या फ्री में इमेज क्रिएट की जा सकती है. गूगल भी लिमिटेड संख्या में फ्री इमेज बनाने की सहूलियत देती है. ज्यादा इमेज जनरेट करने के लिए इसका पेड प्लान लेना पड़ता है. ऐसा Perplexity के साथ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

