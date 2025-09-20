अब सिम कार्ड की होगी होम डिलीवरी, घर बैठे ही करें ऑर्डर, इस कंपनी ने शुरू की नई सर्विस

अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने सिम कार्ड की होम डिलीवरी करेगी. पूरे देश में अब लोग कहीं से भी सिम कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ ही समय में उन्हें इसकी डिलीवरी हो जाएगी. सिम कार्ड खरीदने के लिए अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. कुछ ही क्लिक की बात है तो सिम कार्ड ऑर्डर हो जाएगा. इतना ही नहीं, उनकी KYC भी घर पर कंप्लीट हो जाएगी. आइए जानते हैं कि घर बैठे सिम कार्ड कैसे ऑर्डर किया जा सकता है.

ऐसे करें सिम कार्ड ऑर्डर

सबसे पहले BSNL की ऑफिशियल साइट (bsnl.co.in) पर जाएं. यहां 'BSNL's SIM at your Doorstep' ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा. इसमें अपना पिन कोड, नाम और मोबाइल नंबर डालें. यहीं से आपको प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर्म भरने के बाद सारी डिटेल्स वेरिफाई कर इसे सबमिट कर दें. इस तरह कुछ ही आसान स्टेप्स में सिम कार्ड ऑर्डर हो जाएगा. कुछ ही समय बाद डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सिम कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर देगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से BSNL तेजी से अपनी सर्विसेस को अपग्रेड कर रही है.

पोस्ट ऑफिस में भी मिलेंगे सिम कार्ड

आप चाहें तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से भी BSNL का सिम कार्ड ले सकते हैं. दरअसल, BSNL और भारतीय डाक के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके इसके तहत भारतीय डाक देशभर में फैले अपने 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस के जरिए BSNL के सिम कार्ड की बिक्री करेगी. इसके साथ पोस्ट ऑफिस पर रिचार्ज की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

BSNL लाई नया रिचार्ज प्लान

BSNL ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए एक सस्ता रिचार्ज प्लान पेश किया है. 199 रुपये वाले इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और डेली 2GB इंटरनेट डेटा मिलेगा.

