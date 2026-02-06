दिल्ली में 800 लोग लापता, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फोन कर सकता है आपकी मदद, जानें कैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हाल ही खबरें आई थीं कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग लापता हो रहे हैं. इनमें बच्चों, महिलाओं और युवा आदि शामिल हैं. इनमें से कुछ लोगों का लापता होने के कुछ ही दिनों बाद पता लगा लिया गया, लेकिन कईयों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई. अगर कोई लापता होता है तो शुरुआती कुछ घंटे बहुत अहम हो सकते हैं. इस दौरान अगर कोई स्मार्टफोन कैरी कर रहा है तो अलर्ट भेजने और मूवमेंट रिकॉर्ड करने समेत कई काम कर सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में स्मार्टफोन आपके कैसे काम आ सकता है.

यह फीचर कर सकता है मदद

फोन में मिलने वाला Emergency SOS ऐसी स्थिति को टाल नहीं सकता, लेकिन यह मदद कर सकता है. आईफोन में साइड बटन को कई बार प्रेस करने पर इमरजेंसी सर्विसेस और सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स के पास अलर्ट चला जाता है. इसी तरह एंड्रॉयड फोन में भी पावर बटन के जरिए इस फीचर को यूज किया जा सकता है. कई मामलों में फोन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के साथ लाइव लोकेशन भी शेयर करता है, जिससे किसी को ट्रैक करना आसान हो जाता है.

लाइव लोकेशन शेयरिंग

इमरजेंसी के दौरान लाइव लोकेशन शेयरिंग का फीचर काम आ सकता है. गूगल मैप्स और ऐप्पल की फाइंड माई ऐप यूजर को रियल-टाइम लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन देती है. अगर आप रात में कहीं से लौट रहे हैं या अकेले कैब ले रहे हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ लोकेशन शेयर कर दें. इससे आपके मूवमेंट पर उनकी नजर रहेगी.

बैटरी सेविंग मोड

फोन में बैटरी सेविंग मोड से बैकग्राउंड एक्टिविटीज कम हो जाती हैं और फोन ज्यादा देर तक चल सकता है. इससे इमरजेंसी के दौरान कॉल लेने, अलर्ट भेजने और लोकेशन शेयरिंग जैसे काम आसान हो जाते हैं. हालांकि, इनमें से कोई भी फीचर सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इमरजेंसी के समय आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं.

