हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिल्ली में 800 लोग लापता, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फोन कर सकता है आपकी मदद, जानें कैसे

दिल्ली में 800 लोग लापता, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फोन कर सकता है आपकी मदद, जानें कैसे

दिल्ली में लापता होने वालों की बढ़ती संख्या के बीच लोगों को सुरक्षा की चिंता सताने लगी है. ऐसी स्थिति में आपका फोन आपकी मदद कर सकता है. इसमें लाइव लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर बेहद काम आ सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Feb 2026 07:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

हाल ही खबरें आई थीं कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग लापता हो रहे हैं. इनमें बच्चों, महिलाओं और युवा आदि शामिल हैं. इनमें से कुछ लोगों का लापता होने के कुछ ही दिनों बाद पता लगा लिया गया, लेकिन कईयों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई. अगर कोई लापता होता है तो शुरुआती कुछ घंटे बहुत अहम हो सकते हैं. इस दौरान अगर कोई स्मार्टफोन कैरी कर रहा है तो अलर्ट भेजने और मूवमेंट रिकॉर्ड करने समेत कई काम कर सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में स्मार्टफोन आपके कैसे काम आ सकता है.

यह फीचर कर सकता है मदद

फोन में मिलने वाला Emergency SOS ऐसी स्थिति को टाल नहीं सकता, लेकिन यह मदद कर सकता है. आईफोन में साइड बटन को कई बार प्रेस करने पर इमरजेंसी सर्विसेस और सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स के पास अलर्ट चला जाता है. इसी तरह एंड्रॉयड फोन में भी पावर बटन के जरिए इस फीचर को यूज किया जा सकता है. कई मामलों में फोन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के साथ लाइव लोकेशन भी शेयर करता है, जिससे किसी को ट्रैक करना आसान हो जाता है.

लाइव लोकेशन शेयरिंग

इमरजेंसी के दौरान लाइव लोकेशन शेयरिंग का फीचर काम आ सकता है. गूगल मैप्स और ऐप्पल की फाइंड माई ऐप यूजर को रियल-टाइम लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन देती है. अगर आप रात में कहीं से लौट रहे हैं या अकेले कैब ले रहे हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ लोकेशन शेयर कर दें. इससे आपके मूवमेंट पर उनकी नजर रहेगी.

बैटरी सेविंग मोड

फोन में बैटरी सेविंग मोड से बैकग्राउंड एक्टिविटीज कम हो जाती हैं और फोन ज्यादा देर तक चल सकता है. इससे इमरजेंसी के दौरान कॉल लेने, अलर्ट भेजने और लोकेशन शेयरिंग जैसे काम आसान हो जाते हैं. हालांकि, इनमें से कोई भी फीचर सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इमरजेंसी के समय आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

जिसका डर था, वही हो गया! अब काम कराने के इंसानों को हायर कर रही है AI

Published at : 06 Feb 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
Smartphone Live Location Sharing TECH NEWS Emergency SoS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
मध्य प्रदेश
MP: 'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
Advertisement

वीडियोज

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
मध्य प्रदेश
MP: 'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
ओटीटी
The Raja Saab OTT Release: प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
नौकरी
हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, HCS परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी; 102 अफसरों की होगी भर्ती
हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, HCS परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी; 102 अफसरों की होगी भर्ती
जनरल नॉलेज
Birds In Space: क्या पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में भी उड़ सकते हैं पक्षी, जानें क्या कहता है साइंस?
क्या पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में भी उड़ सकते हैं पक्षी, जानें क्या कहता है साइंस?
ट्रेंडिंग
ये खुशी तो BMW में भी नहीं... साइकिल चला रहे बाप के कंधे पर बैठी बिटिया को देख इंटरनेट इमोशनल, देखें वीडियो
ये खुशी तो BMW में भी नहीं... साइकिल चला रहे बाप के कंधे पर बैठी बिटिया को देख इंटरनेट इमोशनल, देखें वीडियो
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget