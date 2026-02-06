Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अभी तक इंसान अपने कामों के लिए एआई की मदद लेता आया था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है. इन दिनों एक नया वर्क प्लेटफॉर्म चर्चा में आ गया है, जहां एआई एजेंट्स अपने काम करवाने के लिए इंसानों को हायर कर रहे हैं. इस प्लेटफॉर्म का नाम RentAHuman है और इसे एक क्रिप्टो इंजीनियर Alexander Liteplo ने तैयार किया है. इस प्लेटफॉर्म का आइडिया है कि अगर किसी एआई एजेंट को फिजिकल दुनिया में कोई काम करने की जरूरत है तो वह इंसानों को किराये पर ले सकता है.

काम के बदले दिया जा रहा है पैसा

Liteplo ने कहा कि एआई एजेंट्स मीटिंग्स में शामिल होने और ग्रॉसरी उठाने जैसे सारे काम खुद नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इंसानों की जरूरत हैं. यह प्लेटफॉर्म एक मार्केटप्लेस की तरह काम करता है, जहां इंसान आकर साइन अप कर सकते हैं. यहां उनको अवेलेबल टास्क की पूरी लिस्ट दिख जाएगी. इसके बाद वो अपने रेंट, अपनी लोकेशन के हिसाब से जॉब आदि सेलेक्ट कर सकते हैं. यहां काम के हिसाब से अलग-अलग रेंट फिक्स किए गए हैं और यह रकम 6,000 रुपये से अधिक तक जाती है. इस प्लेटफॉर्म को 81 एआई एजेंट्स यूज कर रहे हैं, जबकि 80,000 से ज्यादा इंसानों ने इस पर खुद को रजिस्टर कर लिया है.

इंटरनेट पर चल रहे हैं कई एआई-फर्स्ट एक्सपेरिमेंट

पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर एआई-फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स की संख्या बढ़ी है. हाल ही में Clawdbot नाम से एक चैटबॉट ने सुर्खियां बटोरी थी. यह एक पर्सनल एआई असिस्टेंट है, जो सर्वर पर न चलकर आपके कंप्यूटर पर चलता है. इसे यूज करने वाले अधिकतर लोग इसे अपने कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं. यह यूजर को बाकी टूल्स के मुकाबले ज्यादा कंट्रोल देता है. इसके फीचर्स की बात करें तो परमिशन मिलने पर यह आपके ईमेल रीड और कैलेंडर चेक कर सकता है. यह आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के साथ-साथ आपकी बताई हुई चीजों का भी ध्यान रखता है. इसलिए थोड़े समय यूज करने के बाद यह एक चैटबॉट कम और असिस्टेंट ज्यादा लगने लगता है.

