iPhone 17 Pro के इस रंग के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज! डीलर्स बोले- करनी होगी इतनी जेब ढीली

iPhone 17 Pro के इस रंग के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज! डीलर्स बोले- करनी होगी इतनी जेब ढीली

iPhone 17 Pro: Apple ने इसी महीने अपनी लेटेस्ट सीरीज आईफोन 17 को लॉन्च किया है. इस बार कंपनी ने एक नया रंग भी पेश किया है जिसे लोगों से खूब प्यार मिल रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Sep 2025 10:28 AM (IST)
iPhone 17 Pro: Apple ने इसी महीने अपनी लेटेस्ट सीरीज आईफोन 17 को लॉन्च किया है. इस बार कंपनी ने एक नया रंग भी पेश किया है जिसे लोगों से खूब प्यार मिल रहा है. दरअसल, भारत में इस साल iPhone 17 Pro का कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट यानी लोगों की जुबान पर चढ़ा “भगवा iPhone” जबरदस्त चर्चा में है.

देखने में भले ही रंग की पसंद व्यक्तिगत हो सकती है लेकिन भारतीय यूज़र्स के बीच यह नया शेड सबसे ज्यादा डिमांड में है. इस रंग की इतनी जबरदस्त डिमांड है कि iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max का ऑरेंज वेरिएंट स्टॉक से गायब हो गया है. हालांकि, यह पूरी तरह उपलब्ध नहीं है क्योंकि कई जगह डीलर्स इसे एक्स्ट्रा चार्ज लेकर बेच रहे हैं.

कितना ज्यादा देना पड़ रहा है दाम?

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, डीलर्स ग्राहकों से उनकी जल्दी और उत्साह के हिसाब से दाम तय कर रहे हैं. कई जगह 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त भुगतान करने पर ही “भगवा iPhone” तुरंत मिल रहा है.

दिल्ली के बाजारों में भी वही कहानी

लाजपत नगर, करोल बाग और गफ्फार मार्केट में भी यही हाल है. इस रंग के फोन के लिए रिटेलर्स लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं. एक्स्ट्रा चार्ज न देने पर आपको कई महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है.

ऑरेंज कलर क्यों बना हॉटकेक?

वैश्विक स्तर पर भी इस बार कॉस्मिक ऑरेंज iPhone चर्चा में है. बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भले इसे प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव से जोड़कर बयान दिया हो लेकिन असलियत यह है कि यह रंग एप्पल की डिजाइनिंग रणनीति का हिस्सा है. Apple ने इस नए शेड को iPhone 17 Pro को एक दमदार और अलग पहचान देने के लिए पेश किया है. इसकी वजह से फोन दिखने में यूनिक लगता है और पब्लिक में तुरंत पहचाना जाता है. यही वजह है कि इसे स्टेटस सिंबल मानकर लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

Apple की वेबसाइट पर भी असर साफ

Apple इंडिया की साइट पर भी ऑरेंज मॉडल आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है और इसकी डिलीवरी अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक खिंच चुकी है. इसके मुकाबले अन्य वेरिएंट्स की डिलीवरी दूसरे हफ्ते में ही मिल रही है.

त्योहारी सीजन में लोग इसे हाथ में लेकर दिखाना चाहते हैं, ऐसे में इंतजार करना उनके लिए मुश्किल है. यही अधीरता अब डीलर्स के लिए मौका बन गई है. दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े बाजारों में कई दुकानदार 25,000 रुपये तक का प्रीमियम वसूलकर तुरंत फोन दे रहे हैं.

दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के पास है, ऐसी तकनीक देख थर-थर कांपने लगते हैं दुश्मन

Published at : 27 Sep 2025 10:27 AM (IST)
और पढ़ें
Embed widget