हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनया फोन खरीदने के लिए खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा पैसे, इन कंपनियों के सस्ते स्मार्टफोन की भी कीमतें बढ़ीं

नया फोन खरीदने के लिए खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा पैसे, इन कंपनियों के सस्ते स्मार्टफोन की भी कीमतें बढ़ीं

अगर आप इस साल नया फोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहें. ओप्पो और रेडमी समेत कई कंपनियां पहले ही अपने फोन महंगे कर चुकी हैं और आने वाले समय में यह कीमत और बढ़ सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Jan 2026 07:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नए साल के पहले हफ्ते ने ही यह संकेत दे दिया है कि 2026 में फोन खरीदने के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. रियलमी, ओप्पो और रेडमी ने बीते कुछ दिनों में अपने फोन लॉन्च किए हैं और ये बढ़ी हुई कीमत के साथ आए हैं, जिससे पता चलता है कि केवल प्रीमियम सेगमेंट वाले फोन के दाम ही नहीं बढ़ेंगे. अब मिड-रेंज और अप्पर मिड-रेंज वाले फोन भी पहले की तुलना में ज्यादा कीमत पर लॉन्च हो रहे हैं. 

रेडमी नोट की कीमत बढ़ी

रेडमी नोट सीरीज अपने अग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जानी जाती है, जिसमें कम पैसे में ग्राहकों को तगड़े फीचर्स मिलते हैं. हाल ही में लॉन्च हुए Redmi Note 15 5G के बेस वेरिएंट (8GB RAM + 128GB) की कीमत 22,999 रुपये है, जबकि Redmi Note 14 5G की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये थी.

Oppo Reno 15 Pro

ओप्पो रेनो 15 प्रो को भारत में 67,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसकी तुलना अगर रेनो 14 प्रो से करें तो पिछले साल इसकी लॉन्चिंग कीमत 49,999 रुपये थी. इस कारण अब रेनो के प्रो मॉडल फ्लैगशिप प्राइसिंग के पास पहुंच गए हैं. 

Galaxy S26 सीरीज भी होगी महंगी

केवल चाइनीज ब्रांड्स ही अपने स्मार्टफोन्स की कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं. रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो पता चलता है कि सैमसंग भी अगले महीने लॉन्च होने वाली Galaxy S26 सीरीज के दाम बढ़ा सकती है. Galaxy S25 सीरीज पहले ही प्रीमियम प्राइसिंग के साथ आती है और अब इसमें जरा-सा इजाफा नई लाइनअप की कीमत और ऊपर ले जाएगा. 

क्यों महंगे हो रहे हैं फोन?

2026 में मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप के दाम बढ़ने के पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था. दरअसल, मेमोरी चिप्स की कमी के कारण उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं. इसके अलावा चिपसेट और एडवांस्ड डिस्प्ले और कैमरा सेंसर के लिए भी कंपनियों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे फोन बनाने की लागत बढ़ी है और इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें-

अंदर और बाहर दोनों तरफ होगा फोल्ड, सैमसंग ला सकती है कमाल का फोन, यह जानकारी आई सामने

Published at : 10 Jan 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
OPPO Redmi Smartphone Price TECH NEWS Samsung Galaxy S26 Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
बिहार
Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Sandeep Chaudhary Seedha Sawal: ट्रंप को नहीं किया कॉल...तो बढ़ गया बवाल! | PM Modi | Donald Trump
Bengal ED Raid Row: चुनावी बंगाल..ED की चौकस चाल! दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Janhit: I-PAC पर छापे से TMC टेंशन में? बंगाल में दीदी Vs ईडी | Mamata Banerjee | ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
बिहार
Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: राष्ट्रकथा कार्यक्रम में मुंह के बल मंच से गिरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वीडियो वायरल
यूपी: राष्ट्रकथा कार्यक्रम में मुंह के बल मंच से गिरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वीडियो वायरल
हेल्थ
Winter Sweet Cravings: ठंड में खाना खाने के बाद आपको भी होती है मीठे की क्रेविंग, ये चीजें करें ट्राई
ठंड में खाना खाने के बाद आपको भी होती है मीठे की क्रेविंग, ये चीजें करें ट्राई
जनरल नॉलेज
ITC Owner Religion: सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं इनका कनेक्शन?
सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं इनका कनेक्शन?
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget