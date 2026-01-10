नया फोन खरीदने के लिए खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा पैसे, इन कंपनियों के सस्ते स्मार्टफोन की भी कीमतें बढ़ीं
अगर आप इस साल नया फोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहें. ओप्पो और रेडमी समेत कई कंपनियां पहले ही अपने फोन महंगे कर चुकी हैं और आने वाले समय में यह कीमत और बढ़ सकती है.
नए साल के पहले हफ्ते ने ही यह संकेत दे दिया है कि 2026 में फोन खरीदने के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. रियलमी, ओप्पो और रेडमी ने बीते कुछ दिनों में अपने फोन लॉन्च किए हैं और ये बढ़ी हुई कीमत के साथ आए हैं, जिससे पता चलता है कि केवल प्रीमियम सेगमेंट वाले फोन के दाम ही नहीं बढ़ेंगे. अब मिड-रेंज और अप्पर मिड-रेंज वाले फोन भी पहले की तुलना में ज्यादा कीमत पर लॉन्च हो रहे हैं.
रेडमी नोट की कीमत बढ़ी
रेडमी नोट सीरीज अपने अग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जानी जाती है, जिसमें कम पैसे में ग्राहकों को तगड़े फीचर्स मिलते हैं. हाल ही में लॉन्च हुए Redmi Note 15 5G के बेस वेरिएंट (8GB RAM + 128GB) की कीमत 22,999 रुपये है, जबकि Redmi Note 14 5G की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये थी.
Oppo Reno 15 Pro
ओप्पो रेनो 15 प्रो को भारत में 67,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसकी तुलना अगर रेनो 14 प्रो से करें तो पिछले साल इसकी लॉन्चिंग कीमत 49,999 रुपये थी. इस कारण अब रेनो के प्रो मॉडल फ्लैगशिप प्राइसिंग के पास पहुंच गए हैं.
Galaxy S26 सीरीज भी होगी महंगी
केवल चाइनीज ब्रांड्स ही अपने स्मार्टफोन्स की कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं. रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो पता चलता है कि सैमसंग भी अगले महीने लॉन्च होने वाली Galaxy S26 सीरीज के दाम बढ़ा सकती है. Galaxy S25 सीरीज पहले ही प्रीमियम प्राइसिंग के साथ आती है और अब इसमें जरा-सा इजाफा नई लाइनअप की कीमत और ऊपर ले जाएगा.
क्यों महंगे हो रहे हैं फोन?
2026 में मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप के दाम बढ़ने के पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था. दरअसल, मेमोरी चिप्स की कमी के कारण उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं. इसके अलावा चिपसेट और एडवांस्ड डिस्प्ले और कैमरा सेंसर के लिए भी कंपनियों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे फोन बनाने की लागत बढ़ी है और इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है.
