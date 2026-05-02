हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब ChatGPT होगा और भी सिक्योर! OpenAI ने लॉन्च किया ये नया फीचर, अब कोई नहीं कर पाएगा हैक

अब ChatGPT होगा और भी सिक्योर! OpenAI ने लॉन्च किया ये नया फीचर, अब कोई नहीं कर पाएगा हैक

ChatGPT New Feature: इस नई सुरक्षा व्यवस्था के लिए OpenAI ने Yubico के साथ साझेदारी की है. इस सहयोग के तहत खास हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज लॉन्च की गई हैं जिन्हें सीधे ChatGPT अकाउंट से जोड़ा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 May 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि AI टूल्स में संवेदनशील डेटा संग्रहीत होता है।

ChatGPT New Feature: बढ़ते साइबर खतरों और पर्सनल डेटा से जुड़े जोखिमों को देखते हुए OpenAI ने अपने चैटबॉट ChatGPT के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर पेश किया है. इस फीचर का नाम Advanced Account Security (AAS) है जिसे यूजर्स के अकाउंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए तैयार किया गया है.

क्या है Advanced Account Security (AAS)?

यह एक ऑप्शनल फीचर है यानी जिसे जरूरत हो वह इसे एक्टिव कर सकता है. हालांकि इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो संवेदनशील जानकारी के साथ काम करते हैं लेकिन आम यूजर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं. इसका मकसद अकाउंट में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ना है जिससे हैकिंग या अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सके.

हार्डवेयर Key से मिलेगी नई सुरक्षा

इस नई सुरक्षा व्यवस्था के लिए OpenAI ने Yubico के साथ साझेदारी की है. इस सहयोग के तहत खास हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज लॉन्च की गई हैं जिन्हें सीधे ChatGPT अकाउंट से जोड़ा जा सकता है. इन डिवाइस में YubiKey C NFC और YubiKey C Nano जैसे मॉडल शामिल हैं. ये फिजिकल लॉगिन टूल की तरह काम करते हैं यानी केवल पासवर्ड डालना ही काफी नहीं होगा आपके पास यह की होना भी जरूरी होगा.

फिशिंग अटैक से मिलेगा बचाव

इन हार्डवेयर कीज में यूनिक क्रिप्टोग्राफिक पहचान होती है जिससे किसी भी हैकर के लिए अकाउंट में घुसना बेहद मुश्किल हो जाता है. अगर किसी के पास आपका पासवर्ड भी पहुंच जाए तब भी बिना इस फिजिकल की के लॉगिन संभव नहीं होगा. इससे खासकर फिशिंग जैसे साइबर हमलों से सुरक्षा मिलती है.

क्यों जरूरी हो गई है ऐसी सुरक्षा?

आज के समय में AI टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ चैटिंग तक सीमित नहीं रहा. लोग इसमें पर्सनल बातचीत, ऑफिस डेटा और कई संवेदनशील जानकारियां भी रखते हैं. ऐसे में ये प्लेटफॉर्म साइबर अपराधियों के लिए आसान निशाना बनते जा रहे हैं. इस वजह से मजबूत सुरक्षा अब जरूरी बन चुकी है खासकर पत्रकारों, रिसर्चर्स और पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए.

कंपनियों के लिए भी फायदेमंद

सिर्फ व्यक्तिगत यूजर्स ही नहीं, बल्कि कंपनियां भी इस फीचर का फायदा उठा सकती हैं. जो बिजनेस ChatGPT का इस्तेमाल अपने कामकाज में करते हैं उनके लिए यह अतिरिक्त सुरक्षा डेटा प्राइवेसी को बेहतर बनाएगी.

एक जरूरी चेतावनी भी

हालांकि यह फीचर काफी सुरक्षित है लेकिन इसके साथ एक जोखिम भी जुड़ा है. अगर आप अपनी हार्डवेयर की खो देते हैं तो आपके अकाउंट को वापस पाना मुश्किल हो सकता है. यानी आपको अपने डेटा तक पहुंच हमेशा के लिए खोनी पड़ सकती है.

AI इंडस्ट्री में अब सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि सुरक्षा भी बड़ी प्राथमिकता बनती जा रही है. कई कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं जिससे यूजर्स का भरोसा बना रहे. OpenAI का यह कदम साफ दिखाता है कि जैसे-जैसे AI हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, वैसे-वैसे उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें:

Tech Tips: किस दीवार पर AC लगाने से मिलेगी सबसे ज्यादा कूलिंग? यह बात जान ली तो नहीं रहेगा झंझट

Published at : 02 May 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब ChatGPT होगा और भी सिक्योर! OpenAI ने लॉन्च किया ये नया फीचर, अब कोई नहीं कर पाएगा हैक
अब ChatGPT होगा और भी सिक्योर! OpenAI ने लॉन्च किया ये नया फीचर, अब कोई नहीं कर पाएगा हैक
टेक्नोलॉजी
Gemini AI में आने वाले हैं विज्ञापन! अब बदल जाएगा यूजर्स का अनुभव, जानिए पूरी जानकारी
Gemini AI में आने वाले हैं विज्ञापन! अब बदल जाएगा यूजर्स का अनुभव, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
अचानक महंगे हो गए इन ब्रांड के स्मार्टफोन्स! ग्राहकों को लगा झटका, अभी देखें नई कीमतें वरना बाद में पड़ेगा पछताना
अचानक महंगे हो गए इन ब्रांड के स्मार्टफोन्स! ग्राहकों को लगा झटका, अभी देखें नई कीमतें वरना बाद में पड़ेगा पछताना
टेक्नोलॉजी
NDMA Emergency Alert: क्या 11:41 बजे आपके फोन पर भी बजने लगा सायरन? घबराएं नहीं, यह है 'अलर्ट मैसेज' की वजह
क्या 11:41 बजे आपके फोन पर भी बजने लगा सायरन? घबराएं नहीं, यह है 'अलर्ट मैसेज' की वजह
Advertisement

वीडियोज

Sapne Vs Everyone 2: Ambrish Verma का कमाल, एक दमदार और जरूर देखने वाली सीरीज
TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
West Bengal Repolling: Diamond Harbour और Magrahat में फिर से मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Bengal Re-Election 2026: 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग! क्या बदल जाएंगे नतीजे? | BJP Vs TMC | Mamta
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन, कहा- TMC जब भी कोर्ट गई, उसे...
बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर SC के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन, कहा- TMC जब भी कोर्ट गई, उसे...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ASI ने की आत्महत्या, सुशांत गोल्फ सिटी में फांसी लगाकर दी जान, 4 पेज का सुसाइड नोट बरामद
लखनऊ में ASI ने की आत्महत्या, सुशांत गोल्फ सिटी में फांसी लगाकर दी जान, 4 पेज का सुसाइड नोट बरामद
आईपीएल 2026
आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे एमएस धोनी? पूरी तरह हो चुके हैं फिट! जानें क्या है ताजा अपडेट
आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे एमएस धोनी? जानें क्या है ताजा अपडेट
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
इंडिया
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव-तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र-तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
ट्रैवल
Best Cities To Visit In 2026: 2026 में घूमने की है प्लानिंग तो जरूर करें इन 10 शहरों की सैर, कसम से आ जाएगा मजा
2026 में घूमने की है प्लानिंग तो जरूर करें इन 10 शहरों की सैर, कसम से आ जाएगा मजा
एग्रीकल्चर
अल्फांसो से लेकर लंगड़ा और दशहरी तक... एक ही पेड़ में ऐसे उगा सकते हैं कई वैरायटी के आम
अल्फांसो से लेकर लंगड़ा और दशहरी तक... एक ही पेड़ में ऐसे उगा सकते हैं कई वैरायटी के आम
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Embed widget