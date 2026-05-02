किस दीवार पर AC लगाने से मिलेगी सबसे ज्यादा कूलिंग? यह बात जान ली तो नहीं रहेगा झंझट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अधिकतम कूलिंग के लिए खिड़की-दरवाजे बंद रखें, 24°C पर चलाएं।

AC Installation Tips: गर्मी से बचने के लिए अगर आप AC लगवा रहे हैं तो सही दीवार का चुनाव करना बहुत जरूरी है. अगर यहां गड़बड़ हो गई तो कूलिंग में दिक्कत आ सकती है. इसके अलावा आपको कई दूसरी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. अगर आपने किसी गलत दीवार या गलत जगह एसी फिट करवा लिया तो वह जल्दी खराब हो सकती है और उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ने का डर रहता है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कमरे की किस दीवार पर एसी फिट करवाना चाहिए.

किस दीवार पर लगाना चाहिए एसी?

एसी हमेशा ऐसी दीवार पर लगाना चाहिए, जो उसका भार और वाइब्रेशन को सहन कर सके. अगर दीवार ज्यादा पतली है और उसमें खिड़की लगी हुई है तो एसी चलते समय वाइब्रेशन के कारण खिड़कियां शोर कर सकती हैं. इससे आपकी नींद में खलल पड़ने के चांस रहेंगे.

एसी को फर्श से कम से कम 8 फीट की ऊंचाई पर लगाना चाहिए. इसलिए हमेशा 8 फीट से ऊंची दीवार पर ही एसी की इनडोर यूनिट को फिट करना चाहिए. इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि दीवार के सामने फर्नीचर या कोई दूसरी रुकावट न हो, जिससे एयरफ्लो पर असर पड़े.

एसी के लिए ऐसी दीवार चुनें, जिस पर सीलन की दिक्कत न हो. अगर दीवार सूखी होगी तो एसी में सिलन के कारण खराबी आने का डर नहीं रहेगा.

इस तरह की दीवार पर एसी लगाने से बचें

अगर कोई दीवार लगातार धूप में रहती है तो उस पर एसी फिट करने से बचना चाहिए.

अगर आपने किसी दीवार पर टीवी या उसके पास फ्रिज जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेंस रखें हैं तो भी उस पर एसी लगाने से बचना चाहिए.

किसी दीवार में सीलन है तो भी उस पर एसी न लगाएं.

अगर बेडरूम में एसी लगवा रहे हैं तो बेड से दूर वाली दीवार पर एसी न लगवाएं. इससे बेड तक ठंडी हवा आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

मैक्सिमम कूलिंग चाहिए तो अपनाएं ये तरीके

अगर आपको एसी से मैक्सिमम कूलिंग चाहिए तो कमरे की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें ताकि बाहर की गर्मी अंदर न आ पाए.

अगर आपको बिजली बिल की टेंशन रहती है तो एसी के टेंपरेचर को 24 डिग्री पर सेट कर लें. इससे कूलिंग भी मिलेगी और बिजली की खपत भी कम होगी.

हर सीजन एसी की सर्विस करवाना जरूरी है. अगर आपके आसपास धूल-मिट्टी ज्यादा है तो हर हफ्ते एसी के फिल्टर साफ कर लें.

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