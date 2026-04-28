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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब ChatGPT भी बना ‘डिजिटल पंडित’! हाथ की रेखाएं पढ़कर बता रहा भविष्य, एनालिसिस देखकर रह जाएंगे दंग

अब ChatGPT भी बना ‘डिजिटल पंडित’! हाथ की रेखाएं पढ़कर बता रहा भविष्य, एनालिसिस देखकर रह जाएंगे दंग

ChatGPT: OpenAI का नया इमेज मॉडल ChatGPT Images 2.0 है. यह पहले से ज्यादा एडवांस माना जा रहा है जिसमें बेहतर टेक्स्ट रेंडरिंग, मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट और विज़ुअल एक्सप्लेनर बनाने की क्षमता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Apr 2026 12:37 PM (IST)
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  • हालांकि, AI की सटीकता पर अभी सवाल बने हुए हैं।

ChatGPT: अब ChatGPT सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं दे रहा बल्कि हाथ की रेखाएं पढ़ने का काम भी करने लगा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हुआ है जिसमें लोग अपने हाथ की फोटो अपलोड करके AI से भविष्य जानने की कोशिश कर रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि यह टूल सिर्फ रीडिंग नहीं करता बल्कि एक पूरा विज़ुअल एनालिसिस भी तैयार करता है.

नया इमेज टूल बना ट्रेंड का कारण

इस ट्रेंड के पीछे OpenAI का नया इमेज मॉडल ChatGPT Images 2.0 है. यह पहले से ज्यादा एडवांस माना जा रहा है जिसमें बेहतर टेक्स्ट रेंडरिंग, मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट और विज़ुअल एक्सप्लेनर बनाने की क्षमता है. यही वजह है कि यूजर्स इसे नए-नए तरीकों से आजमा रहे हैं और हथेली पढ़ना उनमें से सबसे चर्चित बन गया है.

कैसे करता है AI आपकी हथेली का विश्लेषण

यह नया मॉडल आपकी हथेली की फोटो देखकर उस पर लाइन्स, माउंट्स और उंगलियों के शेप को पहचान सकता है. फिर उन पर लेबल लगाकर एक साफ-सुथरा इन्फोग्राफिक तैयार करता है. इतना ही नहीं, यह आपकी पर्सनैलिटी, लव लाइफ और भविष्य से जुड़ी बातें भी बताने की कोशिश करता है बिल्कुल किसी पारंपरिक पंडित की तरह लेकिन डिजिटल अंदाज में.

कितनी है सच्चाई?

AI से हथेली पढ़वाना निश्चित रूप से मनोरंजक है. आउटपुट काफी आकर्षक और प्रोफेशनल लगता है जैसे किसी अनुभवी हस्तरेखा विशेषज्ञ ने तैयार किया हो. आप इसके टोन को भी बदल सकते हैं कभी आध्यात्मिक, कभी वैज्ञानिक या फिर मजाकिया अंदाज में.

हालांकि, इसकी सटीकता पर सवाल बने हुए हैं. असल में, ऐसी रीडिंग्स अक्सर इस तरह लिखी जाती हैं कि वे हर किसी पर लागू हो सकें. महत्वाकांक्षा, भावनात्मक गहराई जैसे शब्द लगभग हर इंसान को सही लगते हैं जिससे ये बातें सच जैसी महसूस होती हैं.

दूसरे AI टूल्स से कितना अलग?

अगर तुलना की जाए तो Google Gemini जैसे दूसरे AI टूल्स भी इसी तरह की कोशिश करते हैं. लेकिन जहां Gemini में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए ज्यादा बदलाव करने पड़ते हैं वहीं ChatGPT का आउटपुट ज्यादा साफ और सीधे समझ आने वाला होता है.

क्या AI ले लेगा ज्योतिषियों की जगह?

फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि AI पारंपरिक ज्योतिष या हस्तरेखा विशेषज्ञों की जगह ले लेगा. अभी के लिए यह सिर्फ एक मजेदार और शेयर करने लायक ट्रेंड है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है.

इसे एक एंटरटेनमेंट की तरह लेना ही बेहतर है जैसे रविवार का राशिफल. यह आपको सोचने पर मजबूर जरूर करता है लेकिन पूरी तरह भरोसा करना समझदारी नहीं होगी.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 28 Apr 2026 12:37 PM (IST)
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