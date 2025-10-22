हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOpenAI ने लॉन्च कर दिया ChatGPT Atlas AI ब्राउजर, ये हैं टॉप फीचर्स, गूगल क्रोम को देगा टक्कर

OpenAI ने लॉन्च कर दिया ChatGPT Atlas AI ब्राउजर, ये हैं टॉप फीचर्स, गूगल क्रोम को देगा टक्कर

OpenAI ChatGPT Atlas AI Browser: अमेरिकी कंपनी OpenAI ने गूगल क्रोम के डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए नया AI ब्राउजर लॉन्च कर दिया है. इसमें एजेंटिक मोड समेत कई फीचर्स मिलते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

OpenAI ChatGPT Atlas AI Browser: अमेरिकी कंपनी OpenAI ने अपना नया ChatGPT Atlas ब्राउजर लॉन्च कर दिया है. ChatGPT पर बना यह AI पावर्ड ब्राउजर गूगल क्रोम को कड़ी टक्कर देगा. अभी यह ब्राउजर केवल मैकOS के लिए अवेलेबल है और आगे चलकर इसे विंडोज, iOS और एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च किया जाएगा. OpenAI के इस ब्राउजर में कई ऐसे फीचर्स मिले हैं, जो गूगल क्रोम के लिए आगे का रास्ता मुश्किल करने वाले हैं. आइए इन फीचर्स के बारे में जानते हैं

ChatGPT की मिलेगी मदद

Atlas ब्राउजर में यूजर्स को ब्राउजिंग करते समय ChatGPT की पूरी मदद मिलेगी. कंपनी ने ब्राउजर के साइडबार में ChatGPT को रखा है और आस्क चैटजीपीटी ऑप्शन पर क्लिक करते ही यह एक्टिवेट हो जाएगा. ईमेल ड्राफ्ट करने, फॉर्म भरने और किसी सवाल का जवाब पाने के लिए ChatGPT को यूज किया जा सकता है.

पर्सनलाइज्ड ब्राउजिंग

Atlas मेमोरी के साथ लॉन्च हुआ है. इसका मतलब है कि ChatGPT याद रखेगा कि यूजर्स ने किन वेबसाइट्स पर विजिट किया और उन पर क्या किया था. वह इस इंफोर्मेशन का यूज कर अपने रिस्पॉन्स को पर्सनलाइज कर देगा. सेटिंग में जाकर मेमोरी फीचर को एक्टिव किया जा सकता है.

AI पावर्ड सर्च

Atlas में AI पावर्ड सर्च रिजल्ट दिखाए जाएंगे. इसका मतलब है कि आपकी सर्च क्वेरी गूगल सर्च या बिंग पर सर्च नहीं की जाएगी. कंपनी इसके लिए ChatGPT का यूज करेगी. OpenAI का कहना है कि उसने Atlas के लिए ChatGPT सर्च एक्सपीरियंस को काफी हद तक इंप्रूव किया है.

एजेंटिक मोड

इस खास फीचर में यह ब्राउजर अपने आप यूजर के टास्क पूरे कर देगा. कंपनी ने डेमो में दिखाया कि ChatGPT किसी रेसिपी को देखकर उसके लिए जरूरी सारे सामान को खुद ही ऑर्डर कर सकता है. गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर पर इस काम में कई मिनट लगते, लेकिन Atlas का एजेंटिक मोड कुछ ही सेकंड में यह काम कर सकता है.

एडिटिंग भी हो गई आसान

Atlas ब्राउजर पर टेक्स्ट एडिटिंग आसान हो गया है. यूजर्स ईमेल समेत किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ChatGPT आइकन पर टैप कर सकते हैं. यह टेक्स्ट की टोन या उसका राइटिंग स्टाइल बदल देगा. अब किसी जरूरी जानकारी को कॉपी-पेस्ट करने के लिए अलग-अलग टैब्स में स्विच करने का झंझट खत्म हो गया है.

हांफ-हांफ कर चल रहा है गूगल क्रोम? ये काम कर लिए तो रॉकेट जैसी हो जाएगी स्पीड

Published at : 22 Oct 2025 06:49 AM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS ChatGPT Atlas AI Browser
