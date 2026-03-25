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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबदलने वाला है ऑनलाइन पेमेंट का तरीका, सिर्फ OTP से नहीं बनेगी बात

बदलने वाला है ऑनलाइन पेमेंट का तरीका, सिर्फ OTP से नहीं बनेगी बात

Online Payment New Rules: अगले महीने से ऑनलाइन पेमेंट के नियम कड़े होने जा रहे हैं. अब सिर्फ OTP से बात नहीं बनेगी. यूजर को बायोमेट्रिक या फेसआईडी आदि से भी पेमेंट Allow करनी होगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 12:06 PM (IST)
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Online Payment New Rules: अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बता दें कि अगले महीने से नए नियम लागू होने जा रहे हैं. इसके बाद सिर्फ OTP से बात नहीं बनेगी. ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर स्कैम की बढ़ती घटनाओं के बीच RBI ने ऑनलाइन पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है. अब पेमेंट करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी. नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि अगले महीने से डिजिटल पेमेंट को लेकर क्या बदलने वाला है.

OTP के अलावा किस चीज की जरूरत पड़ेगी?

RBI ने ऑनलाइन पेमेंट को सेफ बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं. अब OTP के साथ-साथ यूजर को बायोमेट्रिक्स या फेस आईडी के जरिए भी पेमेंट को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं करने पर सिर्फ OTP से पेमेंट नहीं हो पाएगी. इसका मतलब है कि पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए एक और सिक्योरिटी लेयर जोड़ी गई है. इसके अलावा अगर आप ट्रस्टेड डिवाइस और रेगुलर लोकेशन से छोटी पेमेंट करेंगे तो इसकी प्रोसेस सिंपल रहेगी, वहीं नई जगह और नए डिवाइस से पेमेंट के समय वेरिफिकेशन किया जा सकता है.

इसका क्या फायदा होगा?

पिछले कुछ समय से ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है. इस कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. अब नए नियम आने से पेमेंट के लिए एक और सिक्योरिटी लेयर जुड़ जाएगी. अब अगर कोई OTP हासिल भी कर लेता है तो टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना पेमेंट नहीं कर पाएगा. इससे सिम चोरी होने, स्वैप होने या फिशिंग आदि के कारण लोगों के साथ होने वाले स्कैम पर भी लगाम लगेगी. 

बैंकों पर डाली गई भरपाई की जिम्मेदारी

रिपोर्ट्स की मानें तो यूजर्स को राहत देने के लिए भरपाई की जिम्मेदारी बैंकों और पेमेंट ऐप पर डालेगा. अगर कोई बैंक या पेमेंट ऐप नियमों को नहीं मानती है और यूजर्स के साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी पूरी भरपाई बैंक या पेमेंट ऐप ही करेगी.

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Published at : 25 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Payment Apps TECH NEWS Online Paymnet
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