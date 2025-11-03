Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







OnePlus 15 vs Samsung Galaxy S25 Ultra: अगर आप नया प्रीमियम फोन खरीदना चाहते हैं तो इसी महीने वनप्लस का एक नया फोन OnePlus 15 लॉन्च हो रहा है. चीन में इसे पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और भारत समेत दूसरे बाजारों में यह 13 नवंबर को दस्तक देगा. वनप्लस के इस प्रीमियम फोन से बाजार में पहले से मौजूद सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को कड़ी चुनौती मिलने वाली है. दोनों ही फोन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जो एक-दूसरे पर भारी पड़ते हैं. आइए इन दोनों का कंपेरिजन जान लेते हैं.

डिस्प्ले और डिजाइन

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में 6.9 इंच का Dynamic AMOLED, 120Hz, HDR, 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है. अगर वनप्लस की बात करें तो यह फोन 6.8 के AMOLED, 165Hz, HDR10+ और 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ दस्तक देगा. सैमसंग के फोन में टाइटैनियम फ्रेम के साथ ग्लास बैक दी गई है और वनप्लस का फोन एल्युमिनियम फ्रेम के साथ ग्लास फिनिशिंग में आएगा.

प्रोसेसर

प्रोसेसर के मामले में दोनों में कड़ा मुकाबला है. S25 अल्ट्रा में Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिपसेट लगा है जिसे Adreno 830 GPU से पेयर किया है. वहीं वनप्लस ने अपने अपकमिंग फोन को Snapdragon 8 Elite Gen 5 से लैस किया है, जो Adreno 840 से पेयर्ड है. दोनों में कम से 12GB रैम दी गई है.

बैटरी

बैटरी के मामले में वनप्लस 15 भारी पड़ता है. यह फोन 7300mAh की कार्बन बैटरी के साथ आएगा. इसके मुकाबले S25 अल्ट्रा में 5000mAh की लिथियम-आयन बैटरी लगी है. दोनों ही फोन फास्ट और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं.

कैमरा

कैमरा की बात करें सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में क्वाड कैमरा सेटअप, जबकि वनप्लस 15 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. सैमसंग मॉडल के रियर में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर, 10MP का टेलीफोटो लेंस और 50 MP का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है. इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा लगा हुआ है. वनप्लस 15 की बात करें तो इसके रियर में 50MP का प्राइमरी, 50MP का अल्ट्रावाइड और 50MP का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस लगा हुआ है. वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए यह 32MP के फ्रंट कैमरा से लैस है. दोनों ही फोन 8K UHD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आते हैं.

कितनी है कीमत?

भारत में सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट पर गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की कीमत 1,29, 999 रुपये से शुरू हो रही है. दूसरी तरफ वनप्लस 15 की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इस तरह देखा जाए तो वनप्लस में किफायती कीमत में दमदार फीचर्स मिलने जा रहे हैं.

