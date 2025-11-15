हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnePlus 15 Vs iPhone 17: कीमत, डिस्प्ले, बैटरी और फीचर्स में कौन है आगे? कंपैरिजन से समझें

OnePlus 15 Vs iPhone 17: कीमत, डिस्प्ले, बैटरी और फीचर्स में कौन है आगे? कंपैरिजन से समझें

OnePlus 15 Vs iPhone 17: भारत में OnePlus ने अपना नया फ्लैगशिप OnePlus 15 लॉन्च कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Nov 2025 12:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

OnePlus 15 Vs iPhone 17: भारत में OnePlus ने अपना नया फ्लैगशिप OnePlus 15 लॉन्च कर दिया है. यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 Elite चिपसेट के साथ आया है और कंपनी के सफल OnePlus 13 का अपग्रेडेड वर्ज़न है. प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में यह सीधा मुकाबला करता है Apple के iPhone 17 से. यहां दोनों फोनों की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन का विस्तृत तुलना दिया गया है.

कीमत में अंतर

OnePlus 15 का बेस मॉडल 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ 72,999 रुपये में आता है. वहीं 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 75,999 रुपये में उपलब्ध है. यह Ultra Violet, Sand Storm और Infinite Black कलर में मिलता है.

दूसरी ओर, iPhone 17 का 256GB वाला बेस वेरिएंट 82,900 रुपये से शुरू होता है, जबकि 512GB मॉडल की कीमत 1,02,900 रुपये तक जाती है. Apple इस मॉडल को White, Black, Sage और Mist Blue रंगों में बेच रहा है.

डिस्प्ले

OnePlus 15 में 6.78-इंच का QHD+ AMOLED पैनल मिलता है जो 165Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स की ब्राइटनेस देता है. यह OxygenOS 16 पर चलता है.

वहीं iPhone 17 में 6.3-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है Ceramic Shield 2 सुरक्षा के साथ. इसकी रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक बदलती रहती है. यह iOS 26 पर काम करता है.

बैटरी और प्रोसेसर

OnePlus 15 में 7300mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है जो 120W SuperVOOC वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस AirVIIC चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Apple बैटरी क्षमता नहीं बताता, लेकिन iPhone 17 को 30 घंटे तक वीडियो और 27 घंटे तक स्ट्रीमिंग सपोर्ट का दावा किया गया है. यह Qi और Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और 20W–40W फास्ट चार्जिंग भी संभव है.

प्रोसेसिंग की बात करें तो OnePlus 15 में Qualcomm का 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप लगा है जिसमें बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए नए पर्फॉर्मेंस और एफिशिएंसी कोर हैं. iPhone 17 में Apple का A19 Bionic चिप मिलता है जो स्मूथ और लैग-फ्री अनुभव देता है.

कैमरा

OnePlus 15 में तीन 50MP सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप है Sony IMX906 प्राइमरी सेंसर, Samsung JN5 टेलिफोटो (3.5x ऑप्टिकल ज़ूम) और OV50D अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ. सेल्फी के लिए 32MP सेंसर दिया गया है. iPhone 17 में 48MP का प्राइमरी और 48MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. सेल्फी कैमरा 18MP का है.

डिज़ाइन, साइज और अन्य फीचर्स

OnePlus 15 आकार में बड़ा और वजन में भारी है. इसका साइज 161.4×76.7×8.2mm और वजन 215g है. iPhone 17 का साइज 149.6×71.5×9.5mm और वजन 177g है जिससे यह हाथ में हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट लगता है. दोनों फोन Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.0 सपोर्ट करते हैं. AI फीचर्स में Apple का Apple Intelligence है जबकि OnePlus में Gemini AI और Plus Mind दिए गए हैं.

कौन-सा फोन खरीदें?

दोनों ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन अपने-अपने सिस्टम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं. यदि आप बड़ी बैटरी, तेज़ चार्जिंग और हाई रिफ्रेश रेट वाला अनुभव चाहते हैं तो OnePlus 15 बेहतर विकल्प है. वहीं स्मूथ UI, बेहतर कैमरा कैलिब्रेशन और प्राइवेसी पसंद है तो iPhone 17 आपके लिए सही चुनाव है.

यह भी पढ़ें:

आपके iPhone में जुड़ने वाले हैं ये 5 धमाकेदार फीचर्स जो बदल देंगे पूरा एक्सपीरियंस! जानिए कब आ रहा नया अपडेट

Published at : 15 Nov 2025 12:04 PM (IST)
Tags :
IPhone 17 TECH NEWS HINDI OnePlus 15 5G OnePlus 15 Vs IPhone 17
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
16 हजार की फीट पर सेना का कारनामा, हिमालय की बर्फीली चोटियों में चला दी रेल, चीन रह गया हक्का-बक्का
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
लाइफस्टाइल
Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget