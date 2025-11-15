OnePlus 15 Vs iPhone 17: कीमत, डिस्प्ले, बैटरी और फीचर्स में कौन है आगे? कंपैरिजन से समझें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







OnePlus 15 Vs iPhone 17: भारत में OnePlus ने अपना नया फ्लैगशिप OnePlus 15 लॉन्च कर दिया है. यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 Elite चिपसेट के साथ आया है और कंपनी के सफल OnePlus 13 का अपग्रेडेड वर्ज़न है. प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में यह सीधा मुकाबला करता है Apple के iPhone 17 से. यहां दोनों फोनों की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन का विस्तृत तुलना दिया गया है.

कीमत में अंतर

OnePlus 15 का बेस मॉडल 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ 72,999 रुपये में आता है. वहीं 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 75,999 रुपये में उपलब्ध है. यह Ultra Violet, Sand Storm और Infinite Black कलर में मिलता है.

दूसरी ओर, iPhone 17 का 256GB वाला बेस वेरिएंट 82,900 रुपये से शुरू होता है, जबकि 512GB मॉडल की कीमत 1,02,900 रुपये तक जाती है. Apple इस मॉडल को White, Black, Sage और Mist Blue रंगों में बेच रहा है.

डिस्प्ले

OnePlus 15 में 6.78-इंच का QHD+ AMOLED पैनल मिलता है जो 165Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स की ब्राइटनेस देता है. यह OxygenOS 16 पर चलता है.

वहीं iPhone 17 में 6.3-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है Ceramic Shield 2 सुरक्षा के साथ. इसकी रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक बदलती रहती है. यह iOS 26 पर काम करता है.

बैटरी और प्रोसेसर

OnePlus 15 में 7300mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है जो 120W SuperVOOC वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस AirVIIC चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Apple बैटरी क्षमता नहीं बताता, लेकिन iPhone 17 को 30 घंटे तक वीडियो और 27 घंटे तक स्ट्रीमिंग सपोर्ट का दावा किया गया है. यह Qi और Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और 20W–40W फास्ट चार्जिंग भी संभव है.

प्रोसेसिंग की बात करें तो OnePlus 15 में Qualcomm का 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप लगा है जिसमें बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए नए पर्फॉर्मेंस और एफिशिएंसी कोर हैं. iPhone 17 में Apple का A19 Bionic चिप मिलता है जो स्मूथ और लैग-फ्री अनुभव देता है.

कैमरा

OnePlus 15 में तीन 50MP सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप है Sony IMX906 प्राइमरी सेंसर, Samsung JN5 टेलिफोटो (3.5x ऑप्टिकल ज़ूम) और OV50D अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ. सेल्फी के लिए 32MP सेंसर दिया गया है. iPhone 17 में 48MP का प्राइमरी और 48MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. सेल्फी कैमरा 18MP का है.

डिज़ाइन, साइज और अन्य फीचर्स

OnePlus 15 आकार में बड़ा और वजन में भारी है. इसका साइज 161.4×76.7×8.2mm और वजन 215g है. iPhone 17 का साइज 149.6×71.5×9.5mm और वजन 177g है जिससे यह हाथ में हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट लगता है. दोनों फोन Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.0 सपोर्ट करते हैं. AI फीचर्स में Apple का Apple Intelligence है जबकि OnePlus में Gemini AI और Plus Mind दिए गए हैं.

कौन-सा फोन खरीदें?

दोनों ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन अपने-अपने सिस्टम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं. यदि आप बड़ी बैटरी, तेज़ चार्जिंग और हाई रिफ्रेश रेट वाला अनुभव चाहते हैं तो OnePlus 15 बेहतर विकल्प है. वहीं स्मूथ UI, बेहतर कैमरा कैलिब्रेशन और प्राइवेसी पसंद है तो iPhone 17 आपके लिए सही चुनाव है.

