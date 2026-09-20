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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऑफिस आने-जाने के लिए कौन सी स्कूटी सबसे बेस्ट, देखें टॉप-5 लिस्ट

ऑफिस आने-जाने के लिए कौन सी स्कूटी सबसे बेस्ट, देखें टॉप-5 लिस्ट

रोज ऑफिस जाने के लिए स्कूटी खरीदने का प्लान है तो माइलेज, आराम, स्टोरेज और ट्रैफिक में आसान राइडिंग जरूरी है. जानें 2026 में कौन सी स्कूटी आपके लिए है बेस्ट

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 07:00 PM (IST)
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रोज ऑफिस आने-जाने के लिए दोपहिया वाहन खरीदते समय सिर्फ उसका लुक देखना काफी नहीं होता. रोज के इस्तेमाल में अच्छा माइलेज, आरामदायक सीट, आसान हैंडलिंग, पर्याप्त स्टोरेज और अच्छा सर्विस नेटवर्क भी जरूरी होता है. भारतीय बाजार में Honda Activa, TVS Jupiter, Suzuki Access और Yamaha RayZR जैसे स्कूटर लंबे समय से लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. इसके अलावा Electric Scooter भी शहर में रोजाना आने-जाने वालों के लिए एक विकल्प बन चुके हैं.

Honda Activa

ऑफिस आने-जाने के लिए Honda Activa एक जाना-पहचाना विकल्प है. इसका डिजाइन सिंपल है और शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना आसान रहता है. 110cc Activa की कीमत और माइलेज इसे रोज के इस्तेमाल के लिए पसंद किया जाने वाला स्कूटर बनाते हैं. 2026 के उपलब्ध बाजार डेटा के मुताबिक Activa की शुरुआती कीमत करीब 77 हजार रुपये और दावा किया गया माइलेज करीब 59 kmpl है. अलग-अलग वेरिएंट और शहर के हिसाब से इसकी कीमत बदल सकती है.

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 TVS Jupiter

TVS Jupiter उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जिन्हें रोज की राइड में आराम के साथ ज्यादा स्टोरेज चाहिए. Jupiter 125 में 33 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है, जिसमें रोजमर्रा का सामान आसानी से रखा जा सकता है. Autocar India के मुताबिक इसका सेटअप शहर में आरामदायक राइड के लिए तैयार किया गया है. इसका सस्पेंशन खराब सड़कों पर भी राइड को आसान बनाने में मदद करता है.

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Suzuki Access 125

Suzuki Access 125 उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो ऑफिस आने-जाने के साथ कभी-कभी शहर में लंबी राइड भी करते हैं. इसमें 124cc का इंजन मिलता है और इसका प्रदर्शन रोजाना की जरूरतों के लिए पर्याप्त रहता है. 2026 के बाजार डेटा में इसकी शुरुआती कीमत करीब 83 से 86 हजार रुपये के आसपास बताई गई है. हालांकि, वेरिएंट और शहर के हिसाब से कीमत अलग हो सकती है.

Yamaha RayZR 125 और Electric Scooter

अगर आपको हल्की और स्पोर्टी स्कूटी पसंद है तो Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid ले  सकते हैं. इसमें 125cc का इंजन और हल्का सेटअप मिलता है, जो शहर के ट्रैफिक में आसान हैंडलिंग में मदद करता है. 2026 के उपलब्ध बाजार आंकड़ों के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत करीब 82 हजार रुपये बताई गई है. वहीं, अगर आपके ऑफिस और घर दोनों जगह चार्जिंग की सुविधा है तो Electric Scooter भी रोज के कम्यूट के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. छोटे या मध्यम दूरी के रोजाना सफर में इससे पेट्रोल का खर्च कम करने में मदद मिलती है. Electric Scooter खरीदते समय रोज की दूरी और चार्जिंग की सुविधा जरूर ध्यान में रखें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Sep 2026 07:00 PM (IST)
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