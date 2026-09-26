नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?

बॉलीवुड में जब भी अमीर एक्टर्स की चर्चा शुरू होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में शाहरुख खान और सलमान खान के साथ अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन का नामों का ख्याल आता है. वहीं, साउथ की चर्चा होती है तो वहां पर चिरंजीवी और रजनीकांत का नाम फैंस के जहन में सबसे पहले आता है. लेकिन 2026 के दूसरे सबसे अमीर एक्टर साउथ के नागार्जुन बने हैं. चलिए बताते हैं इस लिस्ट में साउथ के और कौन से स्टार्स हैं और नंबर 1 पर कौन है.

दरअसल, 2026 के सबसे अमीर इंडियन एक्टर्स की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बॉलीवुड और साउथ के स्टार्स के नाम शामिल हैं. इसमें लिस्ट में बड़े एक्टर्स हैं, जिसमें नागार्जुन का नाम दूसरे नंबर पर है. डेक्कन क्रोनिकल की रिपोर्ट के अनुसार, नंबर 1 पर शाहरुख खान हैं. टॉप 10 की लिस्ट में साउथ के चार एक्टर्स का नाम है और नागार्जुन टॉप पर हैं.

शाहरुख और नागार्जुन की नेटवर्थ

2026 के सबसे अमीर इंडियन एक्टर्स की जारी की गई लिस्ट के अनुसार, शाहरुख खान की नेटवर्थ 10,000 करोड़ है और इस लिहाज से वो नंबर 1 पर हैं वहीं, दूसरे नंबर पर नागार्जुन हैं, जिनकी नेटवर्थ 5000 करोड़ है. जबकि टॉप 10 में चार साउथ एक्टर चिरंजीवी (1700 करोड़), वेकंटेश दग्गुबाती (1650 करोड़) और राम चरण (1400 करोड़) का नाम भी है.

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टॉप 10 सबसे अमीर इंडियन एक्टर्स की लिस्ट

1. शाहरुख खान- 10,000 करोड़

2. नागार्जुन अक्किनेनी- 5000 करोड़

3. अमिताभ बच्चन- 4000 करोड़

4. सलमान खान- 3000 करोड़

5. ऋतिक रोशन- 2500 करोड़

6. अक्षय कुमार- 2300 करोड़

7. आमिर खान- 1800 करोड़

8. चिरंजीवी- 1700 करोड़

9. वेकंटेश दग्गुबाती- 1650 करोड़

10. राम चरण- 1400 करोड़

साउथ स्टार्स का प्रोफेशनल फ्रंट

इसके साथ ही अगर साउथ के स्टार्स के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो नागार्जुन को आखिरी बार फिल्म 'कुली' में देखा गया था. वहीं, उनकी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म 'किंग 100' है. ये उनकी 100वीं फिल्म है. वहीं, चिरंजीवी 'काका' और वेंकटेश दग्गुबाती 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47' में नजर आने वाले हैं. वेंकटेश की फिल्म 2 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है. वो फिल्म 'जनवरी 12 विदुदाला' में भी नजर आने वाले हैं, जिसे संक्रांति के मौके पर रिलीज किया जाएगा.

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वहीं, राम चरण को आखिरी बार फिल्म 'पेद्दी' में देखा गया था. इसकी हिट के बाद एक्टर सुकुमार के साथ अगली फिल्म करने वाले हैं. 'रंगस्थलम' के बाद सुकुमार दूसरी बार साथ नजर आने वाले हैं. हालांकि, फिल्म का टाइटल अभी तक रिवील नहीं किया गया है. इसके साथ ही अगर शाहरुख खान के वर्क फ्रंट के बारे में बात करें तो वो फिल्म 'किंग' में दिखेंगे, जिसे क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाएगा. इसमें दीपिका पादुकोण भी अहम रोल में हैं.