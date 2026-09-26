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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशCM मोहन यादव को जान से मारने की धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

CM मोहन यादव को जान से मारने की धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है. इस बीच पुलिस ने मुंबई से आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 26 Sep 2026 07:50 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी अब्दुल शेख को मुंबई से गिरफ्तार किया है. आरोपी मूल रूप से बुरहानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने डायल-112 के जरिए मुख्यमंत्री को धमकी भरे मैसेज भेजे थे. मैसेज भेजने के बाद आरोपी ने उन्हें डिलीट भी कर दिया था. जांच में सामने आया है कि उसने धमकी वाले मैसेज को दो बार एडिट किया था.

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दो दिन की रिमांड पर आरोपी

आरोपी को गिरफ्तार कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस उसके मोबाइल फोन की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी देने के पीछे उसकी क्या मंशा थी.

पुलिस के अनुसार, अब्दुल शेख स्कूल ड्रॉपआउट है और कैटरिंग का काम करता है. बताया जा रहा है कि वह अलग-अलग प्रदेशों में पहले भी इसी तरह के धमकी भरे मैसेज भेज चुका है. फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल, पुराने मैसेज और उसकी गतिविधियों की जांच कर रही है.

अपने पिता को गिरफ्तार करवाना चाहता था आरोपी

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी सीएम को धमकी देकर अपने पिता को गिरफ्तार करवाना चाहता था. आरोपी ने धमकी भरा मैसेज डायल 11 पर भेजा और उसे डिलीट कर लिया गया. लेकिन 112 पुलिसकर्मियों की सतर्कता से स्क्रीनशॉट ले लिया गया. इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई. बताया जा रहा है कि आरोपी बुरहानपुर का रहने वाला है. 

मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस आयुक्त ने क्राइम ब्रांच को निर्देश दिए. टीम ने इसकी जांच शुरू की और आरोपी तक पहुंचने में सफल साबित हुई. साइबर टीम द्वारा आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और जिसमें आरोपी के पते की जानकारी मिली. फिलहाल पुलिस द्वारा अब रिमांड पर आगे की पूछताछ की जाएगी.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 26 Sep 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
MP News MOHAN YADAV MADHYA PRADESH NEWS
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