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बारिश के बाद ब्रेक से बार-बार आ रही आवाज, जानें कब है खतरे की निशानी?

ब्रेक से आने वाली आवाज को न समझें सिर्फ मामूली शोर, बार-बार स्क्वीकिंग या ब्रेकिंग में बदलाव दिखे तो ये संकेत कार के ब्रेक सिस्टम में खराबी की ओर इशारा कर सकते है, इन बातों का रखें ख्याल

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Sep 2026 01:41 PM (IST)
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बारिश के मौसम में गाड़ी चलाने के दौरान ब्रेक से आवाज आने की समस्या कई लोगों को परेशान करती है. बारिश या नमी के बाद ब्रेक रोटर पर पानी की एक पतली परत या हल्की सरफेस रस्ट बनती है. ब्रेक लगाने पर यह परत हटती है और कुछ समय के लिए स्क्वीकिंग या स्क्रैपिंग जैसी आवाज सुनाई देती है.

आमतौर पर गाड़ी कुछ दूरी चलने के बाद यह आवाज कम हो जाती है. लेकिन अगर आवाज बार-बार आती है या इसके साथ ब्रेक की परफॉर्मेंस में बदलाव महसूस हो रहा है, तो ब्रेक सिस्टम की जांच जरूरी है.

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बारिश के बाद ब्रेक से आवाज क्यों आती है?

बारिश के बाद गाड़ी कुछ समय तक खड़ी रहने पर ब्रेक रोटर पर नमी जमा हो जाती है. इससे उसकी सतह पर हल्की रस्ट बनने लगती है. जब गाड़ी दोबारा चलती है और ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड इस परत को हटाता है. इसी दौरान हल्की आवाज आती है. अगर आवाज कुछ ब्रेक लगाने के बाद अपने आप कम हो जाए और गाड़ी सामान्य तरीके से रुक रही हो तो आमतौर पर ज्यादा चिंता की बात नहीं होती. लगातार नमी और रस्ट रहने से ब्रेक कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचता है. इसलिए बारिश के मौसम में ब्रेक की आवाज पर ध्यान देना जरूरी है.

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लगातार स्क्वीकिंग को न करें इग्नोर

अगर ब्रेक से हर बार या लगातार तेज आवाज आती है तो इसका कारण केवल बारिश नहीं हो सकता. ब्रेक पैड के ज्यादा घिस जाने पर उसमें लगा वियर इंडिकेटर रोटर से संपर्क करता है और तेज स्क्वीकिंग आवाज पैदा करता है. यह ड्राइवर को ब्रेक पैड की जांच या रिप्लेसमेंट का संकेत देता है. इसके अलावा ब्रेक पैड और रोटर के बीच डस्ट, छोटे पत्थर या दूसरी गंदगी फंसने से भी आवाज आती है. ब्रेक हार्डवेयर में लुब्रिकेशन की कमी, कैलिपर की समस्या या ब्रेक पैड और रोटर के ज्यादा गर्म होने से भी लगातार स्क्वीकिंग होती है.अगर आवाज कई दिनों तक बनी रहती है या हर बार ब्रेक लगाने पर आती है, तो मैकेनिक से ब्रेक पैड, रोटर और कैलिपर की जांच करवाना बेहतर है.

ये संकेत दिखें तो तुरंत करवाएं जांच

सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि कुछ दूसरे संकेत भी ब्रेक सिस्टम में समस्या की ओर इशारा करते हैं. अगर ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग व्हील या गाड़ी में विब्रेशन महसूस हो, ब्रेक पैडल दबाने पर ज्यादा नीचे चला जाए, गाड़ी एक तरफ खिंचे या रोकने में सामान्य से ज्यादा दूरी लगे तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए.ब्रेक से ग्राइंडिंग जैसी आवाज आना भी सामान्य नहीं है. यह ब्रेक पैड के पूरी तरह घिस जाने और उसके मेटल हिस्से के रोटर से रगड़ने का संकेत हो सकता है. इसके अलावा ब्रेक लगाते समय बर्निंग स्मेल आना, डैशबोर्ड पर ब्रेक या एबीएस वार्निंग लाइट जलना और किसी एक व्हील से ज्यादा गर्मी महसूस होना भी जांच की वजह है. ऐसे संकेतों के साथ गाड़ी चलाते रहने के बजाय सुरक्षित जगह पर रुककर ब्रेक सिस्टम की जांच करवानी चाहिए. ब्रेक गाड़ी का सबसे जरूरी सेफ्टी सिस्टम है, इसलिए बारिश के बाद आने वाली सामान्य हल्की आवाज और लगातार बनी रहने वाली वार्निंग साउंड के बीच अंतर समझना जरूरी है

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Sep 2026 01:41 PM (IST)
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