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हिंदी न्यूज़ऑटोRoyal Enfield की बढ़ेगी टेंशन, Triumph ने सस्ती की ये बाइक्स

Royal Enfield की बढ़ेगी टेंशन, Triumph ने सस्ती की ये बाइक्स

ट्रॉयम्फ ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर बाइक्स स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 एक्स की कीमतों में भारी कटौती की है. जानें नई डिस्काउंटेड कीमतें, फीचर्स और रॉयल एनफील्ड पर इसका असर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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हमारे देश में रॉयल एनफील्ड की बाइक की डिमांड बहुत ज्यादा है. मार्केट में अबतक एनफील्ड की गाड़ियों की बिक्री बहुत ज्यादा है. लेकिन अब रॉयल एनफील्ड की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं. क्योंकि, ब्रिटिश प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी ट्रॉयम्फ ने बजाज ऑटो के साथ मिलकर अपनी दो सबसे लोकप्रिय 400cc मोटरसाइकिलों पर भारी प्राइस कट का ऐलान कर दिया है.

बता दें कि, कंपनी ने अपनी ट्रॉयम्फ स्पीड 400 और ट्रॉयम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्स की कीमतों में कटौती कर दी है. जिससे ये मोटरसाइकिलें अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. वहीं, त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई यह खबर उन राइडर्स के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है जो एक पावरफुल, प्रीमियम और आधुनिक फीचर्स से लैस रेट्रो-रोडस्टर या स्क्रैम्बलर बाइक खरीदने का मन बना रहे थे.

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ट्रॉयम्फ स्पीड 400 के दाम हुए कम

बता दें कि, ट्रॉयम्फ स्पीड 400 ने भारतीय बाजार में अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही जबरदस्त धूम मचा रखी है. जबकि कंपनी ने अब इस बाइक पर 10,000 रुपये की सीधी छूट का ऐलान किया है. इस प्राइस ड्रॉप के बाद अब स्पीड 400 को और भी ज्यादा कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

वहीं, इस बाइक में 398.15cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर TR-सीरीज इंजन मिलता है जो 40 PS की दमदार पावर और 37.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. 6-स्पीड गियरबॉक्स, असिस्ट एंड स्लिपर क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स से लैस यह बाइक शहर के ट्रैफिक में चलाने के साथ-साथ लंबे हाईवे सफरों के लिए बेहद आरामदायक साबित होती है.

Royal Enfield की बढ़ेगी टेंशन, Triumph ने सस्ती की ये बाइक्स

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स्क्रैम्बलर 400 X भी हुई काफी सस्ती

वहीं, एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग का शौक रखने वाले राइडर्स के लिए ट्रॉयम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्स एक बेहतरीन विकल्प है. कंपनी ने इस दमदार स्क्रैम्बलर बाइक की कीमत में भी 10,000 रुपये तक की कटौती की है. यह मोटरसाइकिल लंबे सस्पेंशन ट्रैवल, ऊंचे हैंडलबार, डुअल-पर्पज टायर्स और बड़े 19-इंच के फ्रंट व्हील के साथ आती है जो इसे हर तरह के उबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से निकलने की क्षमता देते हैं.

वहीं, इसमें स्विचेबल एबीएस और ऑफ-रोड राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं. कीमत घटने के बाद यह बाइक अब अपनी कैटेगरी में सबसे वैल्यू-फॉर-मनी एडवेंचर-उन्मुख मोटरसाइकिलों की लिस्ट में सबसे आगे आ खड़ी हुई है.


Royal Enfield की बढ़ेगी टेंशन, Triumph ने सस्ती की ये बाइक्स

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रॉयल एनफील्ड को क्यों मिलेगी कड़ी टक्कर?

आपको बता दें कि, भारतीय बाजार में 350cc से 500cc के सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, हंटर 350 और हिमालयन का जबरदस्त दबदबा है. हालांकि, ट्रॉयम्फ की इन दोनों 400cc बाइक्स में ज्यादा पावर, आधुनिक लिक्विड-कूल्ड इंजन, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं जो कई मामलों में इन्हें आगे खड़ा करते हैं.

अब जब ट्रॉयम्फ ने अपनी कीमतों को कम करके रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों के काफी करीब ला खड़ा किया है तो सीधे तौर पर ग्राहकों को एक बेहतर और पावरफुल विकल्प चुनने का मौका मिलेगा. जिससे रॉयल एनफील्ड के मार्केट शेयर पर सीधा असर पड़ सकता है.

बिक्री बढ़ाने पर जोर

जानकारी दें दे कि, बजाज और ट्रॉयम्फ के इस पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत में प्रीमियम बाइक खरीदारों को लुभाने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई जा रही है. कीमत घटाने के साथ-साथ कंपनी देशभर में अपने ट्रॉयम्फ वर्ल्ड डीलरशिप नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है. टियर-1 के अलावा टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी नए शोरूम खोले जा रहे हैं ताकि ग्राहकों को बिक्री के बाद सर्विस और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल सकें.

बता दें कि, प्रीमियम क्वालिटी, बेहतरीन राइड डायनामिक्स और अब घटी हुई कीमतों के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रॉयम्फ भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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