अब Facebook से मिलेगी नौकरी! वापस आ गया ये फीचर, जानिए कैसे होगा फायदा

Facebook: तीन साल के अंतराल के बाद Facebook एक बार फिर जॉब हंटिंग की दुनिया में वापसी कर चुका है. Meta ने अपने Local Job Listings फीचर को दोबारा लॉन्च किया है जिससे लोग अपने आसपास के इलाके में ही नौकरियां ढूंढ सकेंगे. यह फीचर, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया था, अब अमेरिका में दोबारा शुरू किया गया है. इसके जरिए यूज़र्स अपने पड़ोस या स्थानीय क्षेत्र में एंट्री-लेवल, ट्रेड और सर्विस सेक्टर की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

समुदाय आधारित जॉब कनेक्शन की ओर Meta का कदम

Meta का कहना है कि यह फीचर लोगों को उनके समुदाय के भीतर काम के अवसरों से जोड़ने पर केंद्रित है. इसका मकसद नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को आसान, तेज और स्थानीय बनाना है. अब Facebook के Marketplace, Groups और Pages के ज़रिए यूज़र्स उपलब्ध जॉब्स को ब्राउज़ कर सकते हैं सीधे आवेदन कर सकते हैं या Messenger के माध्यम से नियोक्ता से बात कर सकते हैं.

कंपनी का कहना है कि यह फीचर खास तौर पर छोटे बिज़नेस और स्थानीय व्यापारियों के लिए उपयोगी होगा, जो आसानी से अपने इलाके में काम करने वाले लोगों को ढूंढ सकते हैं.

LinkedIn से अलग रास्ता, लोकल लोगों पर फोकस

Meta का यह कदम LinkedIn को सीधी चुनौती देता है लेकिन इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट या हाई-प्रोफेशनल नौकरियों को टारगेट करना नहीं है. Facebook का फोकस उन लोगों पर है जो अपने स्थानीय क्षेत्र में छोटे या एंट्री-लेवल काम की तलाश में हैं यानी ऐसे सेक्टर जिन्हें LinkedIn जैसे प्लेटफॉर्म अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं.

Meta के ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है, “अगर आप अपने समुदाय में एंट्री-लेवल, ट्रेड या सर्विस इंडस्ट्री की नौकरी खोज रहे हैं तो Facebook आपको स्थानीय व्यवसायों और लोगों से जोड़ने में मदद करेगा.”

नौकरी पोस्ट करना हुआ और आसान

नए फीचर के साथ छोटे बिज़नेस मालिक आसानी से अपनी जॉब वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं. इसमें उन्हें वेतन, काम के घंटे, योग्यता और ज़िम्मेदारियां जैसी जरूरी जानकारी जोड़ने की सुविधा मिलेगी बिलकुल उसी तरह जैसे Marketplace पर प्रोडक्ट्स की डिटेल दी जाती है. ये लिस्टिंग्स अपने-आप आस-पास के सभी एडल्ट Facebook यूज़र्स को दिखेंगी जिससे नियोक्ता और उम्मीदवार दोनों का समय बचेगा.

नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया

Facebook पर नौकरी तलाशने वालों के लिए यह प्रक्रिया बेहद आसान है. यूज़र को बस Facebook ऐप या वेबसाइट खोलकर Marketplace > Jobs सेक्शन में जाना है. वहां वे जॉब टाइप, कैटेगरी या दूरी जैसे फिल्टर लगाकर अपने मुताबिक नौकरी खोज सकते हैं. मनपसंद पोस्ट मिलने पर वे सीधे आवेदन कर सकते हैं या Messenger के ज़रिए नियोक्ता से बातचीत कर सकते हैं.

नियोक्ता भी अपने Facebook Page या Meta Business Suite के माध्यम से आसानी से नई वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं. अभी के लिए यह फीचर पूरे अमेरिका में सक्रिय कर दिया गया है. Meta का कहना है कि आगे चलकर इसे अन्य देशों में भी शुरू किया जाएगा ताकि दुनिया भर में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सके.

