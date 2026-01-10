Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Gmail: Google ने Gmail को सिर्फ एक ईमेल ऐप तक सीमित न रखते हुए उसमें Google Gemini का गहरा इंटीग्रेशन जोड़ दिया है. इस नए अपडेट का मकसद यूजर्स को ज्यादा पर्सनल और समझदार ईमेल अनुभव देना है जहां इनबॉक्स खुद बताएगा कि क्या जरूरी है और किस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. Google के प्रोडक्ट वाइस प्रेसिडेंट ब्लेक बार्न्स के मुताबिक, Gmail अब यूजर की जरूरतों को पहले से समझते हुए काम करेगा. हालांकि, पारंपरिक इनबॉक्स कहीं नहीं जा रहा है बल्कि यह एक नया ऑप्शनल व्यू होगा जिसे यूजर अपनी सुविधा के अनुसार ऑन या ऑफ कर सकेंगे.

Gmail में आ रहे हैं Google Gemini के नए AI फीचर्स

AI Inbox

AI Inbox फीचर यूजर्स को उनके अहम ईमेल्स का AI द्वारा तैयार किया गया सार दिखाएगा. इसमें दो खास सेक्शन होंगे एक, ऐसे काम जो तुरंत करने जरूरी हैं और दूसरा, वे टॉपिक्स जिन पर यूजर को अपडेट रहना चाहिए. जरूरी कामों वाले हिस्से में बिल भुगतान, अपॉइंटमेंट या अन्य जरूरी रिमाइंडर दिखेंगे. वहीं, कैच-अप सेक्शन में खरीदारी, फाइनेंस या अन्य कैटेगरी से जुड़े अपडेट्स एक जगह मिल जाएंगे.

AI Overviews

अब Gmail में AI ओवरव्यू का फीचर भी मिलेगा जिससे यूजर अपने ईमेल्स से जुड़े सवाल सामान्य भाषा में पूछ सकेंगे. Gemini AI आपके मेल्स को समझकर तुरंत जवाब देगा. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिन्हें हर घंटे दर्जनों ईमेल आते हैं और जो बार-बार सर्च करने से बचना चाहते हैं.

Help Me Write

Help Me Write फीचर Gmail को आपका निजी ईमेल लेखक बना देता है. पहले यह सुविधा सिर्फ पेड Gemini यूजर्स तक सीमित थी, लेकिन अब इसे फ्री यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे यूजर कुछ शब्दों में बताकर प्रोफेशनल और बेहतर ईमेल आसानी से तैयार कर सकेंगे.

AI Thread और Proofread

लंबी ईमेल बातचीत को पढ़ना अक्सर थकाऊ हो जाता है. AI Thread फीचर ऐसे लंबे ईमेल थ्रेड्स का अपने आप छोटा और साफ-सुथरा सार बना देगा. वहीं Proofread फीचर ईमेल लिखते समय भाषा, टोन और इरादे को और ज्यादा स्पष्ट बनाने में मदद करेगा ताकि आपका मैसेज सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचे.

Gmail का भविष्य और भी स्मार्ट

Google Gemini के इन नए फीचर्स के साथ Gmail अब सिर्फ मेल भेजने और पढ़ने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि यह एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करेगा. यूजर चाहें तो पुराने इनबॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नए AI-आधारित व्यू को अपनाकर ईमेल की भीड़ से आसानी से निपट सकते हैं.

