क्या वनप्लस के बाद नथिंग भी समेटेगी अपना कारोबार? जानें सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नथिंग ने 12 बाजारों से कारोबार समेटने की खबरों का खंडन किया।

हालांकि, कंपनी ने पुनर्गठन के लिए कर्मचारियों की छंटनी के संकेत दिए।

वनप्लस अमेरिका और यूरोप में अपना कारोबार बंद कर रही है।

Nothing Shut Down Rumors: कुछ दिन पहले ही वनप्लस के अमेरिका और यूरोप से कारोबार समेटने की खबर आई थी. इसके बाद नथिंग को लेकर भी दावा किया गया कि कंपनी 12 ग्लोबल मार्केट्स में अपना बिजनेस बंद करने वाली है. कंपनी ने इन दावों को खंडन करते हुए कहा है कि वो किसी भी मार्केट से एग्जिट नहीं ले रही है. हालांकि, कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए छंटनी के संकेत जरूर दिए हैं. आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कंपनी ने किया कारोबार समेटने के दावों का खंडन

एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नथिंग 12 ग्लोबल मार्केट में अपना कारोबार समेट सकती है. इसका खंडन करते हुए नथिंग के को-फाउंडर Akis Evangelidis ने कहा कि यह फेक न्यूज है. हम किसी भी मार्केट में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं. इसे लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही है. Phone (4b) की पहले ही दिन 29,537 यूनिट्स बिकी है, जिसने इस प्राइस सेगमेंट में रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके अलावा एक और रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नथिंग करीब 100 लोगों की छंटनी करने वाली है. कंपनी के दुनियाभर में 800 कर्मचारी हैं. इनमें से 100 लोगों की नौकरी पर खतरा बताया जा रहा है. इसकी अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि कितने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.

स्मार्टफोन कंपनियों के लिए मुश्किल दौर

पिछले कुछ समय से मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट के बढ़ते दामों के कारण स्मार्टफोन कंपनियों के लिए फोन बनाना महंगा हो गया है. ऐप्पल और सैमसंग समेत कोई भी कंपनी इसके असर से नहीं बच पाई है. लागत बढ़ने के कारण कंपनियों को अपने फोन महंगे करने पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर बिक्री पर पड़ रहा है. पिछले महीने आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस साल सस्ते होने वाले फोन कम, जबकि महंगे होने वाले फोन की संख्या ज्यादा है. कई मॉडल ऐसे हैं, जिनकी कीमतों में लॉन्च होने के बाद 8,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है.

अमेरिका और यूरोप में कारोबार नहीं करेगी वनप्लस

नथिंग के सीईओ Carl Pei ने 2013 में Pete Lau के साथ मिलकर वनप्लस को लॉन्च किया था. फिलहाल यह कंपनी ओप्पो के अंडर है और इसने हाल ही ऐलान किया है कि वह अमेरिका और यूरोप में अपना कारोबार बंद कर रही है. भारत से भी अगले साल तक कंपनी के एग्जिट होने के कयास लगाए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

खत्म हो जाएगी पैसे की वैल्यू, Elon Musk बोले- अब AI नहीं रुकेगी