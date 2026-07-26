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क्या वनप्लस के बाद नथिंग भी समेटेगी अपना कारोबार? जानें सच्चाई

Nothing Shut Down Rumors: वनप्लस के बाद अब नथिंग के भी ग्लोबल मार्केट से एग्जिट होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनका कंपनी ने खंडन किया है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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  • नथिंग ने 12 बाजारों से कारोबार समेटने की खबरों का खंडन किया।
  • हालांकि, कंपनी ने पुनर्गठन के लिए कर्मचारियों की छंटनी के संकेत दिए।
  • वनप्लस अमेरिका और यूरोप में अपना कारोबार बंद कर रही है।

Nothing Shut Down Rumors: कुछ दिन पहले ही वनप्लस के अमेरिका और यूरोप से कारोबार समेटने की खबर आई थी. इसके बाद नथिंग को लेकर भी दावा किया गया कि कंपनी 12 ग्लोबल मार्केट्स में अपना बिजनेस बंद करने वाली है. कंपनी ने इन दावों को खंडन करते हुए कहा है कि वो किसी भी मार्केट से एग्जिट नहीं ले रही है. हालांकि, कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए छंटनी के संकेत जरूर दिए हैं. आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कंपनी ने किया कारोबार समेटने के दावों का खंडन

एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नथिंग 12 ग्लोबल मार्केट में अपना कारोबार समेट सकती है. इसका खंडन करते हुए नथिंग के को-फाउंडर Akis Evangelidis ने कहा कि यह फेक न्यूज है. हम किसी भी मार्केट में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं. इसे लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही है. Phone (4b) की पहले ही दिन 29,537 यूनिट्स बिकी है, जिसने इस प्राइस सेगमेंट में रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके अलावा एक और रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नथिंग करीब 100 लोगों की छंटनी करने वाली है. कंपनी के दुनियाभर में 800 कर्मचारी हैं. इनमें से 100 लोगों की नौकरी पर खतरा बताया जा रहा है. इसकी अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि कितने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.

स्मार्टफोन कंपनियों के लिए मुश्किल दौर

पिछले कुछ समय से मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट के बढ़ते दामों के कारण स्मार्टफोन कंपनियों के लिए फोन बनाना महंगा हो गया है. ऐप्पल और सैमसंग समेत कोई भी कंपनी इसके असर से नहीं बच पाई है. लागत बढ़ने के कारण कंपनियों को अपने फोन महंगे करने पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर बिक्री पर पड़ रहा है. पिछले महीने आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस साल सस्ते होने वाले फोन कम, जबकि महंगे होने वाले फोन की संख्या ज्यादा है. कई मॉडल ऐसे हैं, जिनकी कीमतों में लॉन्च होने के बाद 8,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है. 

अमेरिका और यूरोप में कारोबार नहीं करेगी वनप्लस

नथिंग के सीईओ Carl Pei ने 2013 में Pete Lau के साथ मिलकर वनप्लस को लॉन्च किया था. फिलहाल यह कंपनी ओप्पो के अंडर है और इसने हाल ही ऐलान किया है कि वह अमेरिका और यूरोप में अपना कारोबार बंद कर रही है. भारत से भी अगले साल तक कंपनी के एग्जिट होने के कयास लगाए जा रहे हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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