खत्म हो जाएगी पैसे की वैल्यू, Elon Musk बोले- अब AI नहीं रुकेगी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एलन मस्क ने कहा AI का विकास अब रुकना असंभव है।

उन्होंने बताया लोगों को इस तकनीक के बदलावों का आनंद लेना चाहिए।

मस्क का अनुमान: AI अगले दशक में पैसे का मूल्य समाप्त कर देगा।

Elon Musk On AI: अमेरिकी कारोबारी और दुनिया के पहले खरबपति Elon Musk ने कहा है कि अब एआई की रफ्तार थमने वाली नहीं है और लोगों को इसका मजा लेना चाहिए. मस्क ने कहा कि एआई के खतरों पर बढ़ती चिंता के बावजूद अब इस टेक्नोलॉजी में हो रहे विकास को रोकना असंभव हो गया है. जिस तरह से यह इंडस्ट्री और सोसायटी को बदल रही है, लोगों को इसका मजा लेना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एआई ग्लोबल इकॉनमी को इस कदर तक बदलकर रख देगी कि अगले दशक में पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी.

मस्क बोले- अब एआई को रोकना आसान नहीं

मस्क ने एडवांस्ड एआई सिस्टम और रोबोटिक्स के संभावित खतरों की बात मानी है, लेकिन उनका कहना है कि समय के साथ यह धारणा भी बदली है. अब एआई का डेवलपमेंट इस स्टेज पर पहुंच गया है, जहां किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए इसे रोकना या धीमा करना संभव नहीं रहा है. एडवांस्ड एआई सिस्टम को लेकर कंपनियों के बीच बढ़ते कंपीटिशन पर मस्क ने कहा कि यह इंडस्ट्री अब सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है और वह है फास्टर प्रोग्रेस. अब चाहे तो लोग इसे लेकर चिंता कर सकते हैं या यह स्वीकार कर लें कि यह हमारे फ्यूचर का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है.

अगले दशक में पैसे की नहीं रहेगी वैल्यू- मस्क

मस्क ने टेक्नोलॉजी और सोसायटी को लेकर भी अपना अनुमान जाहिर किया है. उनका मानना है कि एआई से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी और अगले दशक तक पैसे कोई मायने नहीं रखेगा. मस्क पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं. जून में उन्होंने कहा था कि फ्यूचर एआई और रोबोट का है. फ्यूचर में मशीनें इतनी प्रोडक्टिव हो जाएंगी कि काम, आय और पैसे को लेकर सोच पूरी तरह बदल जाएगी. हमारे पास यूनिवर्सल हाई इनकम होगी. एआई और रोबोट इतना काम करेंगे और सर्विसेस देंगे कि इंसानों के लिए पर्याप्त होगा. इस कारण भविष्य में ऐसा समय आएगा, जब पैसा अपना महत्व खो देगा. उनका मानना है कि एआई सिस्टम को डॉलर जैसी किसी करेंसी की जरूरत नहीं होगी. ये सिस्टम पावर, वॉटेज और टन आदि के बारे में सोचेंगे.

दुनिया के पहले ट्रिलेनियर हैं मस्क

एलन मस्क पिछले महीने दुनिया के पहले खरबपति बन गए थे. इंसानी इतिहास में आजतक कोई भी व्यक्ति उनके बराबर अमीर नहीं बन पाया है. उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा स्पेसएक्स में उनकी हिस्सेदारी से आता है. इसमें उनकी हिस्सेदारी करीब 866 अरब डॉलर की है. इसके अलावा टेस्ला, एक्स (पूर्व में ट्विटर), न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है.

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