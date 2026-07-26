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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीखत्म हो जाएगी पैसे की वैल्यू, Elon Musk बोले- अब AI नहीं रुकेगी

खत्म हो जाएगी पैसे की वैल्यू, Elon Musk बोले- अब AI नहीं रुकेगी

Elon Musk On AI: दुनिया के पहले खरबपति एलन मस्क का मानना है कि अब एआई को रोकना असंभव है और इसके कारण आने वाले दशक में पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 12:55 PM (IST)
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  • एलन मस्क ने कहा AI का विकास अब रुकना असंभव है।
  • उन्होंने बताया लोगों को इस तकनीक के बदलावों का आनंद लेना चाहिए।
  • मस्क का अनुमान: AI अगले दशक में पैसे का मूल्य समाप्त कर देगा।

Elon Musk On AI: अमेरिकी कारोबारी और दुनिया के पहले खरबपति Elon Musk ने कहा है कि अब एआई की रफ्तार थमने वाली नहीं है और लोगों को इसका मजा लेना चाहिए. मस्क ने कहा कि एआई के खतरों पर बढ़ती चिंता के बावजूद अब इस टेक्नोलॉजी में हो रहे विकास को रोकना असंभव हो गया है. जिस तरह से यह इंडस्ट्री और सोसायटी को बदल रही है, लोगों को इसका मजा लेना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एआई ग्लोबल इकॉनमी को इस कदर तक बदलकर रख देगी कि अगले दशक में पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी.

मस्क बोले- अब एआई को रोकना आसान नहीं

मस्क ने एडवांस्ड एआई सिस्टम और रोबोटिक्स के संभावित खतरों की बात मानी है, लेकिन उनका कहना है कि समय के साथ यह धारणा भी बदली है. अब एआई का डेवलपमेंट इस स्टेज पर पहुंच गया है, जहां किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए इसे रोकना या धीमा करना संभव नहीं रहा है. एडवांस्ड एआई सिस्टम को लेकर कंपनियों के बीच बढ़ते कंपीटिशन पर मस्क ने कहा कि यह इंडस्ट्री अब सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है और वह है फास्टर प्रोग्रेस. अब चाहे तो लोग इसे लेकर चिंता कर सकते हैं या यह स्वीकार कर लें कि यह हमारे फ्यूचर का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है.

अगले दशक में पैसे की नहीं रहेगी वैल्यू- मस्क

मस्क ने टेक्नोलॉजी और सोसायटी को लेकर भी अपना अनुमान जाहिर किया है. उनका मानना है कि एआई से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी और अगले दशक तक पैसे कोई मायने नहीं रखेगा. मस्क पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं. जून में उन्होंने कहा था कि फ्यूचर एआई और रोबोट का है. फ्यूचर में मशीनें इतनी प्रोडक्टिव हो जाएंगी कि काम, आय और पैसे को लेकर सोच पूरी तरह बदल जाएगी. हमारे पास यूनिवर्सल हाई इनकम होगी. एआई और रोबोट इतना काम करेंगे और सर्विसेस देंगे कि इंसानों के लिए पर्याप्त होगा. इस कारण भविष्य में ऐसा समय आएगा, जब पैसा अपना महत्व खो देगा. उनका मानना है कि एआई सिस्टम को डॉलर जैसी किसी करेंसी की जरूरत नहीं होगी. ये सिस्टम पावर, वॉटेज और टन आदि के बारे में सोचेंगे.

दुनिया के पहले ट्रिलेनियर हैं मस्क

एलन मस्क पिछले महीने दुनिया के पहले खरबपति बन गए थे. इंसानी इतिहास में आजतक कोई भी व्यक्ति उनके बराबर अमीर नहीं बन पाया है. उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा स्पेसएक्स में उनकी हिस्सेदारी से आता है. इसमें उनकी हिस्सेदारी करीब 866 अरब डॉलर की है. इसके अलावा टेस्ला, एक्स (पूर्व में ट्विटर), न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jul 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
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