नए साल की खुशियों को दोगुना करने के लिए WhatsApp ने कई फीचर्स का ऐलान किया है. न्यू-ईयर थीम पर बने ये फीचर यूजर्स को 2026 के स्वागत का नया तरीका देंगे. कंपनी ने कहा कि न्यू ईयर उसके लिए साल का सबसे बड़ा दिन रहता है और हर बार इस दिन प्लेटफॉर्म पर मैसेज और कॉल्स के रिकॉर्ड टूटते हैं. आइए, एक नजर डालते हैं कि कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए क्या-क्या तोहफे रोल आउट किए हैं.

बातचीत को मजेदार बनाने वाले फीचर

नए साल के आगमन को सेलिब्रेट करने के लिए व्हाट्सऐप नया स्टिकर पैक लेकर आई है. इसमें यूजर बिना किसी तामझाम के अपने दोस्तों और ग्रुप्स में नए साल को सेलिब्रेट करने वाले स्टिकर शेयर कर सकेंगे. इसके अलावा नए वीडियो कॉल इफेक्ट भी रोल आउट किए गए हैं. वीडियो कॉल के दौरान यूजर इफेक्ट ऑप्शन पर टैप कर इन्हें एक्सेस कर सकता है. इनमें फायरवर्क्स, कन्फेटी और स्टार एनिमेशन जैसे इफेक्ट्स शामिल हैं. साथ ही एनिमेटिड कन्फेटी रिएक्शन भी वापस आया है. अब यूजर मैसेज पर एनिमेटिड कन्फेटी के साथ रिएक्ट कर पाएंगे.

स्टेटस लगाना भी होगा और मजेदार

व्हाट्सऐप ने पहली बार स्टेटस अपडेट के लि एनिमेटिड स्टिकर लॉन्च किए हैं. यूजर 2026 की थीम वाला लेआउट चुनकर उस पर अपनी मर्जी से कोई भी एनिमेटिड स्टिकर लगा सकता है.

ग्रुप चैट में करें नए साल की प्लानिंग

अगर आप नए साल के स्वागत में पार्टी करने वाले हैं तो ग्रुप चैट पर इसकी प्लानिंग कर सकते हैं. कंपनी ने कहा कि यूजर ग्रुप चैट के अंदर इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और सारे मेंबर्स के नोटिस में लाने के लिए इसे पिन किया जा सकता है, जिससे सारी डिटेल्स सामने रहेगी. यूजर चाहें तो फूड, ड्रिंक्स और एक्टिविटी डिसाइड करने के लिए पोल का सहारा ले सकते हैं.

