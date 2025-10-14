हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब कोई ठगेगा नहीं! सरकार का ये एक सीक्रेट ट्रिक बताएगा हर फेक कॉल और SMS की सच्चाई

अब कोई ठगेगा नहीं! सरकार का ये एक सीक्रेट ट्रिक बताएगा हर फेक कॉल और SMS की सच्चाई

Fake Call and SMS: आज के डिजिटल जमाने में फेक कॉल और फ्रॉड मैसेज लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं. साइबर ठग बैंक, बीमा कंपनी या सरकारी एजेंसी का रूप लेकर लोगों को जाल में फंसा लेते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Oct 2025 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

Fake Call and SMS: आज के डिजिटल जमाने में फेक कॉल और फ्रॉड मैसेज लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं. साइबर ठग बैंक, बीमा कंपनी या सरकारी एजेंसी का रूप लेकर लोगों को जाल में फंसा लेते हैं. लेकिन अब इस समस्या का समाधान सरकार ने ढूंढ़ लिया है. भारत सरकार ने ‘संचार साथी’ (Sanchar Sathi) पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से फर्जी कॉल और मैसेज की पहचान कर सकता है और रिपोर्ट भी कर सकता है.

कैसे करें फेक कॉल की पहचान

सरकार ने हाल ही में 160 सीरीज़ शुरू की है, जो केवल बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े असली कॉल्स के लिए है. अगर आपको किसी बैंक या बीमा कंपनी के नाम पर कॉल आती है और उसका नंबर 160 से शुरू नहीं होता तो समझ जाइए कि वह कॉल फ्रॉड हो सकती है. ऐसे नंबर को तुरंत संचार साथी पोर्टल या ऐप के “Chakshu” सेक्शन में रिपोर्ट करें. रिपोर्ट होने के बाद, उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि आगे किसी और को नुकसान न पहुंचे.

कैसे पहचानें असली और नकली SMS

फेक SMS पहचानना भी अब आसान है बस आपको मैसेज के सेंडर कोड पर ध्यान देना है. असली मैसेज में सेंडर ID के आखिर में -S, -G, या -P जैसे कोड होते हैं. अगर ऐसा कोड नहीं है तो मैसेज पर भरोसा न करें.

इन कोड्स का मतलब जानिए

S (Service): ये कोड उन मैसेज के लिए होता है जो आपकी बैंकिंग या टेलीकॉम सर्विस से जुड़े होते हैं, जैसे OTP, ट्रांजैक्शन अलर्ट आदि.

G (Government): ये सरकारी योजनाओं, सरकारी नोटिफिकेशन या अलर्ट से जुड़े असली संदेशों के लिए होता है.

P (Promotion): ये प्रमोशनल मैसेज होते हैं जो केवल सरकार द्वारा स्वीकृत कंपनियों जैसे बैंक, ई-कॉमर्स साइट्स या टेलीकॉम ऑपरेटरों से आते हैं.

फेक लिंक पर क्लिक करने से बचें

अक्सर ठग ऐसे मैसेज भेजते हैं जिनमें लुभावने ऑफर या नकली लिंक होते हैं. इन लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है जो आपकी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड चुरा सकता है. इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले मैसेज का स्रोत जरूर जांचें.

यह भी पढ़ें:

Full HD और 4K Smart TV में क्या होता है फर्क? खरीदते समय ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Published at : 14 Oct 2025 08:38 AM (IST)
Tags :
Fake Calls Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Sanchaar Sathi App Fake SMS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: खोदा पहाड़ और निकला क्या? अमित शाह के बयान का मजाक उड़ाते हुए बोले असदुद्दीन ओवैसी, 'उन्हें गणित के शिक्षक की जरूरत'
खोदा पहाड़ और निकला क्या? अमित शाह के बयान का मजाक उड़ाते हुए बोले असदुद्दीन ओवैसी, 'उन्हें गणित के शिक्षक की जरूरत'
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: खोदा पहाड़ और निकला क्या? अमित शाह के बयान का मजाक उड़ाते हुए बोले असदुद्दीन ओवैसी, 'उन्हें गणित के शिक्षक की जरूरत'
खोदा पहाड़ और निकला क्या? अमित शाह के बयान का मजाक उड़ाते हुए बोले असदुद्दीन ओवैसी, 'उन्हें गणित के शिक्षक की जरूरत'
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
बॉलीवुड
70 की उम्र में अनुपम खेर ने किया 'तौबा तौबा' पर डांस, मूव्स देख विक्की कौशल हुए इंप्रेस
70 की उम्र में अनुपम खेर ने किया 'तौबा तौबा' पर डांस, मूव्स देख विक्की कौशल हुए इंप्रेस
जनरल नॉलेज
Gold On Diwali: दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
नौकरी
बिहार चुनाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 200 नहीं, मिलेंगे इतने रुपये
बिहार चुनाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 200 नहीं, मिलेंगे इतने रुपये
यूटिलिटी
खुद की शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें EPFO का नियम
खुद की शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें EPFO का नियम
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget