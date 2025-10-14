अब कोई ठगेगा नहीं! सरकार का ये एक सीक्रेट ट्रिक बताएगा हर फेक कॉल और SMS की सच्चाई

Fake Call and SMS: आज के डिजिटल जमाने में फेक कॉल और फ्रॉड मैसेज लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं. साइबर ठग बैंक, बीमा कंपनी या सरकारी एजेंसी का रूप लेकर लोगों को जाल में फंसा लेते हैं. लेकिन अब इस समस्या का समाधान सरकार ने ढूंढ़ लिया है. भारत सरकार ने ‘संचार साथी’ (Sanchar Sathi) पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आसानी से फर्जी कॉल और मैसेज की पहचान कर सकता है और रिपोर्ट भी कर सकता है.

कैसे करें फेक कॉल की पहचान

सरकार ने हाल ही में 160 सीरीज़ शुरू की है, जो केवल बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े असली कॉल्स के लिए है. अगर आपको किसी बैंक या बीमा कंपनी के नाम पर कॉल आती है और उसका नंबर 160 से शुरू नहीं होता तो समझ जाइए कि वह कॉल फ्रॉड हो सकती है. ऐसे नंबर को तुरंत संचार साथी पोर्टल या ऐप के “Chakshu” सेक्शन में रिपोर्ट करें. रिपोर्ट होने के बाद, उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि आगे किसी और को नुकसान न पहुंचे.

कैसे पहचानें असली और नकली SMS

फेक SMS पहचानना भी अब आसान है बस आपको मैसेज के सेंडर कोड पर ध्यान देना है. असली मैसेज में सेंडर ID के आखिर में -S, -G, या -P जैसे कोड होते हैं. अगर ऐसा कोड नहीं है तो मैसेज पर भरोसा न करें.

इन कोड्स का मतलब जानिए

S (Service): ये कोड उन मैसेज के लिए होता है जो आपकी बैंकिंग या टेलीकॉम सर्विस से जुड़े होते हैं, जैसे OTP, ट्रांजैक्शन अलर्ट आदि.

G (Government): ये सरकारी योजनाओं, सरकारी नोटिफिकेशन या अलर्ट से जुड़े असली संदेशों के लिए होता है.

P (Promotion): ये प्रमोशनल मैसेज होते हैं जो केवल सरकार द्वारा स्वीकृत कंपनियों जैसे बैंक, ई-कॉमर्स साइट्स या टेलीकॉम ऑपरेटरों से आते हैं.

फेक लिंक पर क्लिक करने से बचें

अक्सर ठग ऐसे मैसेज भेजते हैं जिनमें लुभावने ऑफर या नकली लिंक होते हैं. इन लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है जो आपकी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड चुरा सकता है. इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले मैसेज का स्रोत जरूर जांचें.

