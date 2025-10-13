हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेक्नोलॉजी
Full HD और 4K Smart TV में क्या होता है फर्क? खरीदते समय ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Full HD और 4K Smart TV में क्या होता है फर्क? खरीदते समय ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

आज के समय में टीवी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि यह एक स्मार्ट डिवाइस बन चुका है. OTT प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के दौर में लोग अब Smart TV खरीदना पसंद करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Oct 2025 02:03 PM (IST)
Full HD Vs 4K Smart TV: आज के समय में टीवी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि यह एक स्मार्ट डिवाइस बन चुका है. OTT प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के दौर में लोग अब Smart TV खरीदना पसंद करते हैं. लेकिन जब बात आती है टीवी के रिजॉल्यूशन की तो ज़्यादातर लोग Full HD और 4K Smart TV के बीच का फर्क ठीक से नहीं समझ पाते. नतीजा ये होता है कि या तो वे ज़रूरत से महंगा टीवी खरीद लेते हैं या फिर कम रेज़ॉल्यूशन वाला टीवी लेकर पछताते हैं. तो आइए जानते हैं आखिर Full HD और 4K Smart TV में क्या है असली अंतर.

रेज़ॉल्यूशन का मतलब क्या होता है

टीवी में रेज़ॉल्यूशन का मतलब है—स्क्रीन पर मौजूद पिक्सल्स की संख्या. जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी बेहतर तस्वीर. Full HD (1080p) टीवी का रेज़ॉल्यूशन 1920x1080 पिक्सल्स होता है. वहीं 4K (Ultra HD) टीवी का रेज़ॉल्यूशन 3840x2160 पिक्सल्स होता है यानी Full HD से लगभग चार गुना ज़्यादा. इसका सीधा मतलब है कि 4K टीवी में आपको डिटेल और क्लैरिटी कहीं ज़्यादा मिलेगी. खासकर बड़े स्क्रीन (50 इंच या उससे ऊपर) पर 4K रेज़ॉल्यूशन का अंतर साफ दिखता है.

पिक्चर क्वालिटी और कलर डिटेल

4K Smart TV में पिक्चर बहुत शार्प और डिटेल्ड होती है. रंग ज़्यादा गहरे और नेचुरल दिखते हैं जिससे मूवी या स्पोर्ट्स देखने का अनुभव और शानदार बन जाता है. वहीं Full HD टीवी में रंग अच्छे होते हैं लेकिन 4K जितने रियलिस्टिक नहीं. अगर आप 43 इंच या छोटे स्क्रीन पर टीवी देख रहे हैं तो Full HD भी काफी अच्छा विकल्प है लेकिन बड़ी स्क्रीन पर इसका फर्क साफ नज़र आता है.

इंटरनेट और OTT कंटेंट

आज Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar जैसी अधिकांश स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ 4K कंटेंट प्रदान करती हैं. अगर आपका टीवी Full HD है, तो आप वो कंटेंट 4K क्वालिटी में नहीं देख पाएंगे. हालांकि, 4K कंटेंट देखने के लिए आपके पास हाई-स्पीड इंटरनेट (कम से कम 25 Mbps) होना ज़रूरी है नहीं तो वीडियो बार-बार बफर होगा.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

यह वह बिंदु है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं. बहुत से खरीदार सिर्फ “4K” का टैग देखकर महंगा टीवी खरीद लेते हैं जबकि उनके उपयोग के हिसाब से Full HD ही पर्याप्त होता है. अगर आपका बजट सीमित है और आप छोटा स्क्रीन साइज (32–43 इंच) लेना चाहते हैं तो Full HD Smart TV एक बेहतर और किफायती विकल्प है. लेकिन अगर आप बड़ा स्क्रीन और प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो 4K TV पर खर्च करना फायदेमंद रहेगा.

Published at : 13 Oct 2025 01:55 PM (IST)
