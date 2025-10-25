फिंगरप्रिंट और फेसआईडी से भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, ऐसे करें इनेबल, नहीं पड़ेगी पिन की जरूरत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







UPI पेमेंट करने के लिए अब पिन नंबर की जरूरत खत्म हो गई है. इसी महीने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ऐलान किया था कि अब फिंगरप्रिंट और फेसआईडी से भी UPI पेमेंट की जा सकती है. इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के कारण यूजर्स और खासकर सीनियर सिटीजन को काफी सहूलियत होगी और पिन के नाम पर होने वाले फ्रॉड पर भी लगाम लगेगी. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिंगरप्रिंट और फेसआईडी के जरिए कैसे पेमेंट की जा सकती है.

सबसे पहले कर लें ये काम

सबसे पहले अपनी UPI ऐप को अपडेट कर लें. इसके बाद ऐप की सेटिंग या प्रोफाइल सेक्शन में जाएं. इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखें. इस ऑप्शन में जाकर फेस अनलॉक फॉर यूपीआई पेमेंट को इनेबल करें. आखिर में आपको PIN नंबर डालकर कंफर्मेशन देनी होगी.

फिंगरप्रिंट से कैसे करें यूपीआई पेमेंट?

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के बाद आप फिंगरप्रिंट और फेसआईडी से पेमेंट कर पाएंगे. फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने के लिए यूपीआई ऐप को अनलॉक करें और पेमेंट स्टार्ट करें. इसके बाद पेमेंट अमाउंट एंटर करें और यूज बायोमेट्रिक ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसके बाद फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर पर अपनी उंगली रखकर पेमेंट को ऑथेंटिकेट करें. इस तरह आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी.

फेसआईडी से ऐसे हो जाएगी पेमेंट

फिंगरप्रिंट की तरह ही आप फेसआईडी की मदद से पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए पेमेंट स्टार्ट करें और अमाउंट डालें. इसके बाद जब पेमेंट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आए तो इसमें यूज फेस आईडी पर टैप करें. टैप करने के बाद फोन के फ्रंट कैमरा पर देखें और पलक झपकते ही आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी.

UPI से होता है सबसे ज्यादा डिजिटल लेनदेन

पिछले कुछ समय से भारत में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ा है. UPI की बात करें तो डिजिटल लेनदेन में इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पिछले साल UPI के जरिए 17,221 करोड़ ट्रांजेक्शन हुई थी, जबकि 2019 में यह संख्या महज 1,079 करोड़ थी. अगर इन ट्रांजेक्शन की टोटल वैल्यू देखें तो 2019 में 18.4 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ था, जबकि 2024 में लगभग 247 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ.

