हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफिंगरप्रिंट और फेसआईडी से भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, ऐसे करें इनेबल, नहीं पड़ेगी पिन की जरूरत

फिंगरप्रिंट और फेसआईडी से भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, ऐसे करें इनेबल, नहीं पड़ेगी पिन की जरूरत

यूपीआई पेमेंट करते समय अब पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं रही है. अब फेस आईडी और फिंगरप्रिंट के जरिए भी यूपीआई पेमेंट की जा सकती है. इसे सेट अप करने का तरीका बहुत आसान है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Oct 2025 12:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

UPI पेमेंट करने के लिए अब पिन नंबर की जरूरत खत्म हो गई है. इसी महीने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ऐलान किया था कि अब फिंगरप्रिंट और फेसआईडी से भी UPI पेमेंट की जा सकती है. इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के कारण यूजर्स और खासकर सीनियर सिटीजन को काफी सहूलियत होगी और पिन के नाम पर होने वाले फ्रॉड पर भी लगाम लगेगी. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिंगरप्रिंट और फेसआईडी के जरिए कैसे पेमेंट की जा सकती है.

सबसे पहले कर लें ये काम

सबसे पहले अपनी UPI ऐप को अपडेट कर लें. इसके बाद ऐप की सेटिंग या प्रोफाइल सेक्शन में जाएं. इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखें. इस ऑप्शन में जाकर फेस अनलॉक फॉर यूपीआई पेमेंट को इनेबल करें. आखिर में आपको PIN नंबर डालकर कंफर्मेशन देनी होगी. 

फिंगरप्रिंट से कैसे करें यूपीआई पेमेंट?

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के बाद आप फिंगरप्रिंट और फेसआईडी से पेमेंट कर पाएंगे. फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने के लिए यूपीआई ऐप को अनलॉक करें और पेमेंट स्टार्ट करें. इसके बाद पेमेंट अमाउंट एंटर करें और यूज बायोमेट्रिक ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसके बाद फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर पर अपनी उंगली रखकर पेमेंट को ऑथेंटिकेट करें. इस तरह आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी. 

फेसआईडी से ऐसे हो जाएगी पेमेंट

फिंगरप्रिंट की तरह ही आप फेसआईडी की मदद से पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए पेमेंट स्टार्ट करें और अमाउंट डालें. इसके बाद जब पेमेंट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आए तो इसमें यूज फेस आईडी पर टैप करें. टैप करने के बाद फोन के फ्रंट कैमरा पर देखें और पलक झपकते ही आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी. 

UPI से होता है सबसे ज्यादा डिजिटल लेनदेन

पिछले कुछ समय से भारत में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ा है. UPI की बात करें तो डिजिटल लेनदेन में इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पिछले साल UPI के जरिए 17,221 करोड़ ट्रांजेक्शन हुई थी, जबकि 2019 में यह संख्या महज 1,079 करोड़ थी. अगर इन ट्रांजेक्शन की टोटल वैल्यू देखें तो 2019 में 18.4 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ था, जबकि 2024 में लगभग 247 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ.

ये भी पढ़ें-

स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड में क्या अंतर होता है? यूज के हिसाब से जानिए कौन-सा गैजेट खरीदना रहेगा बेहतर

Published at : 25 Oct 2025 12:32 PM (IST)
Tags :
NPCI UPI Payment TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS ODI: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ ,बदमाश को लगी गोली
SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS ODI: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने किया फिल्म फेस्टिवल का ऐलान, दिखेगा रोमांस, ड्रामा और एसआरके का जादू
शाहरुख खान ने किया फिल्म फेस्टिवल का ऐलान, दिखेगा रोमांस, ड्रामा और एसआरके का जादू
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
शिक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
यूटिलिटी
PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget