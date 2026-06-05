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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का नया अपडेट! चैट्स को मैनेज करना होगा पहले से ज्यादा आसान

iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का नया अपडेट! चैट्स को मैनेज करना होगा पहले से ज्यादा आसान

WhatsApp Update: WhatsApp iOS पर एक नए चैट लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Jun 2026 01:44 PM (IST)
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  • कुछ आईफोन बीटा यूज़र्स को यह नया फीचर मिला।

WhatsApp Update: WhatsApp अपने iPhone यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया फीचर ला रहा है. इस अपडेट का मकसद चैट्स को व्यवस्थित रखना और ऐप में बढ़ती अव्यवस्था को कम करना है. नए फीचर के जरिए यूजर्स यह तय कर सकेंगे कि चैट टैब के ऊपर कौन-से फिल्टर दिखाई दें और कौन-से अलग सेक्शन में रखे जाएं.

चैट लिस्ट को मिलेगा नया मैनेजमेंट सिस्टम

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp iOS पर एक नए चैट लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है. पहले यह फीचर Android के कुछ यूजर्स के लिए देखा गया था लेकिन अब इसे iPhone यूजर्स के लिए भी आजमाया जा रहा है.

इस नए सिस्टम की मदद से यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार चैट फिल्टर्स को व्यवस्थित कर सकेंगे. इससे जरूरी चैट्स तक पहुंचना आसान होगा और स्क्रीन पर अनावश्यक विकल्पों की भीड़ कम होगी.

फिल्टर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे सेट

फिलहाल WhatsApp में Favorites, Unread, Groups और Communities जैसे कई फिल्टर उपलब्ध हैं. इसके अलावा यूजर्स अपनी खुद की कस्टम चैट लिस्ट भी बना सकते हैं. समस्या तब आती है जब फिल्टर्स की संख्या बढ़ जाती है और सही विकल्प तक पहुंचने के लिए लंबी सूची में स्क्रॉल करना पड़ता है. नया अपडेट इसी परेशानी का समाधान लेकर आएगा.

कम इस्तेमाल होने वाले फिल्टर्स होंगे अलग सेक्शन में

अपडेट के बाद अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले फिल्टर्स मुख्य चैट स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जबकि कम उपयोग होने वाले फिल्टर्स को एक अलग मेन्यू में भेजा जा सकेगा. इस सेक्शन को नए Filter बटन के जरिए खोला जा सकेगा. इससे चैट टैब अधिक साफ-सुथरा दिखाई देगा और जरूरी बातचीत को ढूंढने में कम समय लगेगा.

Favorites जैसे डिफॉल्ट फिल्टर्स को भी छिपा सकेंगे

WhatsApp यूजर्स को डिफॉल्ट फिल्टर्स पर भी ज्यादा नियंत्रण देने जा रहा है. उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति Favorites फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करता है तो वह उसे मुख्य स्क्रीन से हटाकर सेकेंडरी मेन्यू में भेज सकेगा. इस सुविधा से चैट टैब केवल उन्हीं विकल्पों को दिखाएगा जिनका यूजर वास्तव में इस्तेमाल करता है.

Draft Messages के लिए मिलेगा खास फिल्टर

नए अपडेट में Draft Messages के लिए भी एक विशेष फिल्टर जोड़ा गया है. Draft वह संदेश होता है जिसे यूजर टाइप तो करता है लेकिन भेजता नहीं है. ऐसी चैट्स को WhatsApp हरे रंग के Draft लेबल के साथ दिखाता है. नया फिल्टर उन सभी बातचीतों को एक जगह इकट्ठा कर देगा जिनमें अधूरा संदेश मौजूद है.

अधूरी बातचीत ढूंढना होगा आसान

Draft फिल्टर की मदद से यूजर्स उन चैट्स को तुरंत खोज सकेंगे जिनमें संदेश अधूरा छोड़ दिया गया था. इससे किसी जरूरी बातचीत को भूलने की संभावना कम हो जाएगी और अधूरे मैसेज को पूरा करना आसान होगा.

कब मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल यह नया चैट मैनेजमेंट सिस्टम App Store पर उपलब्ध WhatsApp के कुछ यूजर्स और TestFlight बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया जा रहा है. कंपनी ने अभी इसके व्यापक रोलआउट की सटीक तारीख नहीं बताई है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में अधिक iPhone यूजर्स को यह सुविधा मिलने लगेगी. WhatsApp का यह अपडेट उन लोगों के लिए खास साबित हो सकता है जो रोजाना बड़ी संख्या में चैट्स संभालते हैं और अपने मैसेजिंग अनुभव को अधिक व्यवस्थित रखना चाहते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 05 Jun 2026 01:44 PM (IST)
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