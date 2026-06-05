iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का नया अपडेट! चैट्स को मैनेज करना होगा पहले से ज्यादा आसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ आईफोन बीटा यूज़र्स को यह नया फीचर मिला।

WhatsApp Update: WhatsApp अपने iPhone यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया फीचर ला रहा है. इस अपडेट का मकसद चैट्स को व्यवस्थित रखना और ऐप में बढ़ती अव्यवस्था को कम करना है. नए फीचर के जरिए यूजर्स यह तय कर सकेंगे कि चैट टैब के ऊपर कौन-से फिल्टर दिखाई दें और कौन-से अलग सेक्शन में रखे जाएं.

चैट लिस्ट को मिलेगा नया मैनेजमेंट सिस्टम

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp iOS पर एक नए चैट लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है. पहले यह फीचर Android के कुछ यूजर्स के लिए देखा गया था लेकिन अब इसे iPhone यूजर्स के लिए भी आजमाया जा रहा है.

इस नए सिस्टम की मदद से यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार चैट फिल्टर्स को व्यवस्थित कर सकेंगे. इससे जरूरी चैट्स तक पहुंचना आसान होगा और स्क्रीन पर अनावश्यक विकल्पों की भीड़ कम होगी.

फिल्टर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे सेट

फिलहाल WhatsApp में Favorites, Unread, Groups और Communities जैसे कई फिल्टर उपलब्ध हैं. इसके अलावा यूजर्स अपनी खुद की कस्टम चैट लिस्ट भी बना सकते हैं. समस्या तब आती है जब फिल्टर्स की संख्या बढ़ जाती है और सही विकल्प तक पहुंचने के लिए लंबी सूची में स्क्रॉल करना पड़ता है. नया अपडेट इसी परेशानी का समाधान लेकर आएगा.

कम इस्तेमाल होने वाले फिल्टर्स होंगे अलग सेक्शन में

अपडेट के बाद अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले फिल्टर्स मुख्य चैट स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जबकि कम उपयोग होने वाले फिल्टर्स को एक अलग मेन्यू में भेजा जा सकेगा. इस सेक्शन को नए Filter बटन के जरिए खोला जा सकेगा. इससे चैट टैब अधिक साफ-सुथरा दिखाई देगा और जरूरी बातचीत को ढूंढने में कम समय लगेगा.

Favorites जैसे डिफॉल्ट फिल्टर्स को भी छिपा सकेंगे

WhatsApp यूजर्स को डिफॉल्ट फिल्टर्स पर भी ज्यादा नियंत्रण देने जा रहा है. उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति Favorites फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करता है तो वह उसे मुख्य स्क्रीन से हटाकर सेकेंडरी मेन्यू में भेज सकेगा. इस सुविधा से चैट टैब केवल उन्हीं विकल्पों को दिखाएगा जिनका यूजर वास्तव में इस्तेमाल करता है.

Draft Messages के लिए मिलेगा खास फिल्टर

नए अपडेट में Draft Messages के लिए भी एक विशेष फिल्टर जोड़ा गया है. Draft वह संदेश होता है जिसे यूजर टाइप तो करता है लेकिन भेजता नहीं है. ऐसी चैट्स को WhatsApp हरे रंग के Draft लेबल के साथ दिखाता है. नया फिल्टर उन सभी बातचीतों को एक जगह इकट्ठा कर देगा जिनमें अधूरा संदेश मौजूद है.

अधूरी बातचीत ढूंढना होगा आसान

Draft फिल्टर की मदद से यूजर्स उन चैट्स को तुरंत खोज सकेंगे जिनमें संदेश अधूरा छोड़ दिया गया था. इससे किसी जरूरी बातचीत को भूलने की संभावना कम हो जाएगी और अधूरे मैसेज को पूरा करना आसान होगा.

कब मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल यह नया चैट मैनेजमेंट सिस्टम App Store पर उपलब्ध WhatsApp के कुछ यूजर्स और TestFlight बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया जा रहा है. कंपनी ने अभी इसके व्यापक रोलआउट की सटीक तारीख नहीं बताई है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में अधिक iPhone यूजर्स को यह सुविधा मिलने लगेगी. WhatsApp का यह अपडेट उन लोगों के लिए खास साबित हो सकता है जो रोजाना बड़ी संख्या में चैट्स संभालते हैं और अपने मैसेजिंग अनुभव को अधिक व्यवस्थित रखना चाहते हैं.

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