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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube का नया अपडेट देख उड़ जाएंगे होश! बदल गया Thumbnail बनाने का तरीका

YouTube का नया अपडेट देख उड़ जाएंगे होश! बदल गया Thumbnail बनाने का तरीका

YouTube New Update: YouTube ने डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी एक नया फीचर पेश किया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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  • AI टूल ‘आस्क स्टूडियो’ अब वीडियो के थंबनेल बनाएगा।

YouTube New Update: यूट्यूब आज के समय में खूब इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. ऐसे में हाल ही में यूट्यूब ने एक नया अपडेट पेश किया है जिसके बाद से कंटेंट क्रिएटर को थंबनेल बनाने का तरीका बदल जाएगा. ये नया फीचर खासतौर पर Shorts बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए खूब काम आएगा. बता दें कि क्रिएटर्स को अब ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिनकी मदद से वे अपने वीडियो को ऑडिएंस के सामने ज्यादा प्रभावी तरीके से पेश कर सकेंगे.

डेस्कटॉप पर मिलेगा ये ऑप्शन

बता दें कि YouTube ने डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी एक नया फीचर पेश किया है. इसकी मदद से अब यूजर्स शॉर्ट्स अपलोड करते समय तीन अलग—अलग फ्रेम भी मिलेंगे जिनका आप अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकेंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये फीचर सिर्फ लंबे वीडियो (Long-form Videos) के लिए उपलब्ध थी लेकिन अब Shorts के लिए भी इसे लागू कर दिया गया है. वहीं मोबाइल ऐप पर क्रिएटर्स पहले की तरह वीडियो का कोई भी फ्रेम चुनकर उसे थंबनेल बना सकते हैं.

Shorts के लिए अब अपलोड कर सकेंगे कस्टम थंबनेल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि YouTube Partner Program (YPP) से जुड़े क्रिएटर्स को अब Shorts वीडियो के लिए अपनी पसंद का कस्टम थंबनेल अपलोड करने का फीचर मिल जाएगा. इससे क्रिएटर्स अपने वीडियो के सब्जेक्ट के अनुसार आकर्षक और प्रोफेशनल थंबनेल लगा सकेंगे जिससे ऑडिएंस का ध्यान खींचना आसान होगा.

इतना ही नहीं, ये सुविधा केवल नए Shorts तक सीमित नहीं है. अगर किसी पुराने Shorts का थंबनेल बदलना हो तो YouTube Studio के डेस्कटॉप वर्जन में Content सेक्शन पर जाकर उससे रिलेटेड वीडियो के लिए नया थंबनेल जोड़ा जा सकता है. कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में ये फीचर ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

AI तैयार करेंगे थंबनेल

इसके अलावा YouTube ने अपने इन-हाउस AI टूल Ask Studio को भी पहले से ज्यादा स्मार्ट बना दिया है. अब ये टूल वीडियो के लिए AI बेस्ड थंबनेल तैयार कर सकता है. क्रिएटर्स केवल एक Prompt देकर अपना मन मुताबिक थंबनेल बनवा सकते हैं.

वहीं, अगर तैयार किया गया डिजाइन पसंद न आए तो वे रंग, लेआउट, टेक्स्ट को बदलकर दूसरा थंबनेल भी चुन सकते हैं. यूट्यूब का ये नया अपडेट कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ही यूजर्स के लिए भी काफी काम आने वाला है. साथ ही क्रिएटर्स अब ऑडिएंस को पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से आकर्षित कर पाएंगे.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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