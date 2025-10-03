Apple उन कंपनियों में हैं, जो लॉन्च से पहले अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरह सीक्रेट रखती है. ऐसे कम ही मौके आए हैं, जब कंपनी की तरफ से कोई प्रोडक्ट लीक हुआ हो या यह किसी यूट्यूबर या जर्नलिस्ट के हाथ लगा हो, लेकिन 2024 से ऐसे मामले बढ़े हैं. 2024 के बाद से रूस के कई यूट्यूबर्स ने लॉन्च से पहले कंपनी के प्रोडक्ट को लीक किया है. यहां तक कि वो लॉन्च से पहले ही अनबॉक्सिंग करते दिख जाते हैं. M4 MacBook Pro के साथ भी यही हुआ था और अब M5 iPad Pro के साथ भी यही हो रहा है.

लॉन्च से पहले ही हो गई अनबॉक्सिंग

रूस के Romancev768 नामक यूट्यूबर ने M5 iPad Pro को कैमरे के सामने अनबॉक्स किया है, जबकि अभी तक इसे ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है. इस यूट्यूबर ने ऐप्पल के 13 इंच वाले M5 iPad Pro को अनबॉक्स कर दर्शकों को दिखा दिया है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि रूसी यूट्यूबर्स के पास ये प्रोडक्ट्स कहां से पहुंच रहे हैं? यह मामला इसलिए भी पेचीदा हो रहा है क्योंकि रूस में ऐप्पल के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा हुआ है और कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करती है.

क्या वियतनाम से यूट्यूबर्स के पास पहुंच रहे ऐप्पल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, M5 iPad Pro और M4 MacBook Pro की लीक में एक बात कॉमन है और वह यह है कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स वियतनाम में बने हुए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि वियतनाम स्थित फॉक्सकॉन या लक्सशेयर के प्लांट से कोई इनसाइडर इन प्रोडक्ट्स को रूसी यूट्यूबर्स के पास पहुंचा रहा है. ऐप्पल आमतौर पर मास प्रोडक्शन शुरू होने के कई हफ्तों बाद प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, ऐसे में इनसाइडर्स के पास आसानी से प्रोडक्ट को लीक करने का समय होता है. इसके बदले वो अच्छी-खासी रकम वसूलते हैं.

