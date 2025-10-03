Apple ने अगले साल की शुरुआत में एक नया आईफोन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. ताजा लीक्स से पता चला है कि कंपनी किफायती कीमत वाले एक आईफोन पर काम कर रही है, जो आईफोन 17e हो सकता है. ऐप्पल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई लीक्स और रिपोर्ट्स में इसके डिजाइन, फीचर्स और अनुमानित कीमत को लेकर बात की जा रही है. ऐप्पल ने पिछले साल आईफोन 16 सीरीज करने के बाद इस साल की शुरुआती में आईफोन 16e लॉन्च किया था. इसी आधार पर अनुमान है कि ऐप्पल आईफोन 17 सीरीज में भी नया एडिशन ला सकती है.

क्या हो सकते हैं आईफोन 17e के फीचर्स?

लीक्स के आधार पर आईफोन 17e को भी लेटेस्ट लाइनअप की डिजाइन लैंग्वेज के साथ उतारा जा सकता है. इसमें डायनामिक आईलैंड के साथ 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा या इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा. यह लगभग तय हो चुका है कि इसमें आईफोन 17 की तरह A19 चिपसेट दिया जाएगा और यह फेसआईडी सपोर्ट के साथ आएगा.

कैमरा और बैटरी

आईफोन 16e की तरह अपकमिंग आईफोन 17e के रियर में भी सिंगल कैमरा होगा. उम्मीद है कि इसे 48MP रियर कैमरा से लैस किया जाएगा और इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का लेंस मिल सकता है. इसकी 4000mAh की बैटरी मिलने की संभावना है, जो फास्टर चार्जिंग के साथ आएगी.

कितनी हो सकती है कीमत?

इस आईफोन को अगले साल फरवरी-मार्च में भारत में 60,000-65,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, ऐप्पल की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके लिए कंपनी अलग से कोई इवेंट आयोजित नहीं करती और प्रेस नोट के जरिए ही इसके लॉन्चिंग की जानकारी दी जाती है.

