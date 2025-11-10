Grok AI में आ गया नया फीचर, चुटकियों में फोटो से बना सकेंगे वीडियो, आवाज भी एकदम असली लगेगी
एलन मस्क की कंपनी xAI ने ग्रोक एआई में नए फीचर जोड़े हैं. इसकी मदद से यूजर किसी भी इमेज को चुटकियों में शॉर्ट वीडियो में बदल सकेंगे.
Elon Musk की AI कंपनी xAI ने अपने Grok AI मॉडल में नया फीचर जोड़ा है, जिसके बाद यह धूम मचा रहा है. अब इसमें एक नया AI पावर्ड फीचर आया है, जो किसी भी इमेज को आसान स्टेप्स में एक शॉर्ट वीडियो में बदल सकता है. इसके लाइव होते ही यूजर्स ने इससे वीडियो बनाने शुरू कर दिए. मस्क ने खुद भी एक वीडियो शेयर कर इस फीचर के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करता है और आप कैसे किसी इमेज को शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं.
कैसे काम करेगा फीचर?
फीचर की जानकारी देते हुए मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'किसी भी इमेज को वीडियो में बदलने के लिए इस पर लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज करने अपनी इमेजिनेशन को क्रिएट करें.' इसके बाद मस्क ने एक एआई-जनरेटेड वीडियो भी अपनी टाइमलाइन पर शेयर किया था. यह वीडियो आप नीचे देख सकते हैं.
Grok Imagine prompt:— Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2025
She smiles and says “I will always love you” pic.twitter.com/cjDu3MuDCZ
Grok में जोड़ा है नया टूल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, xAI ने एक नए फोटो और वीडियो जनरेशन टूल ग्रोक इमेजिन को रोल आउट किया है. इसके साथ इसे एक्स प्लेटफॉर्म पर भी इंटीग्रेट किया गया है. इससे यूजर एक्स पर ही इस टूल को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी भी इमेज से शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं.
Grok 4 हो गया है फ्री
हाल ही में xAI ने दुनियाभर के यूजर्स के लिए अपने Grok 4 मॉडल को फ्री करने का ऐलान किया था. यूजर इसे अब फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें डेली लिमिटेड संख्या में ही प्रॉम्प्ट और क्वेरीज मिलती है. इसकी तुलना में पेड यूजर्स को ज्यादा प्रॉम्प्ट और फास्टर रिस्पॉन्स मिलता है. बता दें कि पिछले कुछ समय से कई कंपनियां अपने AI टूल्स को फ्री कर रही हैं. हाल ही में OpenAI ने भारत में ChatGPT Go को एक साल के लिए फ्री किया है.
