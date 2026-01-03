Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इयरफोन से लेकर दूसरी एक्सेसरीज से कनेक्ट करने के लिए फोन में ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ता है. कई बार एक्सेसरीज डिसकनेक्ट होने के बाद भी लोग ब्लूटूथ को ऑफ करना भूल जाते हैं और यह ऑन ही रह जाता है. अधिकतर लोगों को लगता है कि ब्लूटूथ ऑन रहने से कोई नुकसान नहीं होता और उन्हें अगली बार इयरफोन या स्पीकर कनेक्ट करने फिर से इसे ऑन नहीं करना पड़ेगा. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लूटूथ ऑन रखने से आपका बैंक अकाउंट साफ हो सकता है. स्कैमर इसका फायदा उठाकर आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

ये जान लिया तो कभी ब्लूटूथ ऑन नहीं रखेंगे आप

अगर आप ट्रेन या बस से सफर कर रहे हैं या मार्केट जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर हैं और आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन है तो यह स्कैमर को आपके फोन में सेंध लगाने का रास्ता दे देता है. दरअसल, स्कैमर लोगों को चपत लगाने के लिए ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं और अगर आपसे गलती या अनजाने में यह एक्सेप्ट हो जाती है तो स्कैमर आपके फोन में घुस सकते हैं. एक बार आपके फोन की एक्सेस पाने के बाद उनके लिए आपकी पासवर्ड, कार्ड डिटेल और बैंकिंग डिटेल चुराना एकदम आसान हो जाता है. इस जानकारी से वो आपके अकाउंट में पड़े सारे पैसे उड़ा सकते हैं. इस तरह के स्कैम्स को ब्लूजैकिंग भी कहा जाता है. इसलिए ब्लूटूथ को लेकर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है.

ब्लूजैकिंग से कैसे बचें?

अगर कोई एक्सेसरीज कनेक्ट नहीं है तो ब्लूटूथ बंद कर दें.

अगर किसी पब्लिक प्लेस पर जाना है तो ब्लूटूथ बंद करने के बाद से ही घर से निकलें

अनजान डिवाइस से अपने फोन को कभी भी पेयर न करें.

ब्लूटूथ को नॉन-डिस्कवरेबल मोड में रखें. इससे यह दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होगा.

