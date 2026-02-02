फोन के साथ कभी न करें ये सेफ्टी मिस्टेक, भारी गड़बड़ हो जाएगी, बैटरी में हो सकता है ब्लास्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्टफोन बहुत सुविधाजनक होते हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरह सेफ होते हैं? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें फोन की बैटरी फटने के कारण भारी नुकसान हुआ है. नए से लेकर पुराने फोन तक की बैटरी को 100 प्रतिशत सेफ नहीं कहा जा सकता. दरअसल, कई ऐसे कारण होते हैं, जिससे बैटरी पर लोड पड़ता है और इसमें आग लग सकती है. आज हम ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स की बात करेंगे, जिससे आपको बचना चाहिए.

फोन को रात भर चार्जिंग पर न रखें

अगर रात में फोन चार्ज लगाकर सो जाते हैं तो इस गलती से बचने की जरूरत है. चार्ज होते समय बैटरी हीट जनरेट करती है. अगर आप कंबल या दूसरे सॉफ्ट सरफेस पर फोन छोड़ देते हैं तो इससे एयरफ्लो भी बंद हो जाता है और बैटरी ओवरहीट हो सकती है. ऐसी स्थिति में बैटरी के फटने का खतरा बढ़ जाता है और नींद में होने के कारण आपके पास रिएक्ट करने का भी समय कम होगा.

मल्टी-पोर्ट चार्जर से रहें सावधान

आजकल मल्टी-पोर्ट चार्जर का यूज बढ़ रहा है, लेकिन इन्हें पूरी तरह सेफ नहीं कहा जा सकता. अगर आपके पास 240W का चार्जर है और इससे तीन डिवाइसेस कनेक्टेड है तो हर डिवाइस को 80W देगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग के कारण कोई डिवाइस ज्यादा पावर भी ले सकता है. इससे डिवाइस और यह मल्टी-पोर्ट चार्जर दोनों हीट जरनेट करेंगे. अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी वाली एक्सेसरीज नहीं हैं तो यह हीट खतरनाक रूप ले सकती है.

नकली एक्सेसरीज से बचें

कई लोग पैसे बचाने के लिए नकली एक्सेसरीज खरीद लेते हैं. ऐसा करने से भले ही आपके पैसे बच जाएं, लेकिन सुरक्षा को खतरा हो सकता है. दरअसल, नकली केबल और एडेप्टर पावर को ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते, जिससे बैटरी के ओवरहीट होने और फटने का खतरा रहता है. इसलिए हमेशा ऑरिजनल एक्सेसरीज को यूज करने की सलाह दी जाती है.

बैटरी फटने पर पानी डालने की भूल न करें

अगर कभी इमरजेंसी स्थिति आती है और फोन से धुआं निकलने लगे तो भूलकर भी इस पर पानी न डालें. दरअसल, फोन की बैटरी में लगी आग का इलाज पानी नहीं है. बैटरी में कई रिएक्टिव कैमिकल्स होते हैं, जो पानी के संपर्क में आने पर काम बिगाड़ सकते हैं. पानी के संपर्क में आने पर लिथियम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, जो आग को और ज्यादा भड़का सकती है.

