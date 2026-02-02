हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Pixel 10 पर फिर नहीं आएगा बचत का ऐसा मौका, अभी मिल रही हजारों की छूट, यहां से उठाएं फायदा

Google Pixel 10 पर फिर नहीं आएगा बचत का ऐसा मौका, अभी मिल रही हजारों की छूट, यहां से उठाएं फायदा

पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुए Google Pixel 10 को छूट के साथ खरीदने का मौका आ गया है. अमेजन से यह फोन खरीदने पर आपको 10,000 रुपये से अधिक का फायदा हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 07:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुए Google Pixel 10 पर इस समय शानदार छूट आ गई है. अगर आप गूगल के इस फ्लैगशिप डिवाइस पर छूट का इंतजार कर रहे थे तो अब जबरदस्त मौका आ गया है. इस फोन में दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा सेटअप और प्रीमियम लुक मिलता है. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं और आप कहां से इस फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं.

सबसे पहले जानिए Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशंस

Google Pixel 10 में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगा है. यह फोन Google Tensor G5 चिपसेट से लैस है और Android 16 पर ऑपरेट करता है. फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. सेल्फी और वीडियो के लिए फ्रंट में 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. यह फोन 4970mAh के बैटरी पैक के साथ आता है और इसे सात सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी.

अमेजन पर मिल रहा है डिस्काउंट

Pixel 10 भारत में 79,999 कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी अमेजन पर इस पर छूट मिल रही है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अभी यह फोन 8,200 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ 71,750 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस पर 2152 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 69,598 रुपये रह जाती है. इस तरह आप गूगल पिक्सल 10 पर 10,000 रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं.

Galaxy S24 पर भी मिल रही जबरदस्त छूट

Pixel 10 की तरह Galaxy S24 पर भी इस समय जबरदस्त छूट मिल रही है. यह फोन 74,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पर यह 55,999 रुपये में लिस्टेड है. इस फ्लैट डिस्काउंट के अलावा इस पर बैंक ऑफर के तहत 2800 रुपये और बचाए जा सकते हैं, जिसके बाद इसकी कीमत 53199 रुपये रह जाती है. 

ये भी पढ़ें-

फरवरी में लॉन्च होंगे एक से एक धाकड़ फोन, सस्ता आईफोन भी कर सकता है एंट्री, यहां देखें पूरी लिस्ट

Published at : 02 Feb 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Amazon TECH NEWS Google Pixel 10 Phone Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Iran Tension: ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट
ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Tension: ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट
ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका! खामेनेई की चेतावनी के बाद भी ट्रंप को नहीं आया गुस्सा, बताया टारगेट
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
हेल्थ
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
शिक्षा
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget