फोन चार्जिंग के समय कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं आप? बैटरी लाइफ हो जाएगी कम

फोन चार्जिंग के समय कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं आप? बैटरी लाइफ हो जाएगी कम

कुछ लोग फोन चार्जिंग करते समय अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं, जिससे बैटरी पर बुरा असर पड़ता है. लगातार इन गलतियों के कारण बैटरी लाइफ कम हो जाती है और फोन को बार-बार चार्ज करना पड़ता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 09:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अधिकतर लोग फोन चार्ज करते समय ऐसी गलतियां करते हैं, जिनसे बैटरी लाइफ पर बुरा असर पड़ता है. लोगों को इन गलतियों के बारे में पता नहीं होता और वो कुछ ही समय बाद बैटरी लाइफ को लेकर शिकायत करने लगते हैं. इन गलतियों में रातभर फोन को चार्जिंग पर रखने से लेकर खराब क्वालिटी वाली केबल का यूज करना आदि शामिल हैं. आज हम आपको फोन चार्जिंग से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है.

बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज न होने दें

कई लोग बैटरी को चार्ज करने से पहले पूरी तरह डिस्चार्ज होने का इंतजार करते हैं. यह पुरानी निकल-बेस्ड बैटरी के लिए ठीक तरीका था, लेकिन आजकल लिथियम-आयन और सिलिकॉन-कार्बन बैटरियां आती हैं, जिन्हें 0 प्रतिशत से चार्ज करना सही नहीं रहता. इससे सेल्स पर ज्यादा जोर पड़ता है. इसके लिए इन्हें 20-80 प्रतिशत की रेंज में रखें.

रातभर फोन को चार्जिंग पर न छोड़ें

कई लोग रात में फोन को चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं और सुबह ही इसे चार्जिंग से हटाते हैं. ऐसा करना बैटरी के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल, 100 प्रतिशत चार्ज होने के बाद फोन इस लेवल को बनाए रखने के लिए थोड़ी-थोड़ी पावर लेता रहता है, जिससे ट्रिकल चार्जिंग होती है. इस कारण फोन गर्म होने लगता है, जिसका असर बैटरी पर भी पड़ता है.

गेमिंग या स्ट्रीमिंग के दौरान फोन चार्ज न लगाएं

कई लोग बिना रुके स्ट्रीमिंग या गेमिंग करने के लिए फोन को साथ में चार्जिंग पर लगा लेते हैं. इससे बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है और हीट जनरेट होती है. इसलिए गेमिंग या स्ट्रीमिंग के दौरान चार्जिंग से बचना चाहिए.

ज्यादा फास्ट चार्जिंग से बचें

फास्ट चार्जिंग बहुत सुविधाजनक है, लेकिन लगातार इसका यूज नहीं करना चाहिए. संभव हो तो डेली चार्जिंग के लिए स्लो चार्जर का ही यूज करें.  इससे बैटरी पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता और वह ज्यादा समय तक चलती है.

खराब क्वालिटी वाले केबल और चार्जर से बनाएं दूरी

फोन को चार्ज करने के लिए कभी भी सस्ते और खराब क्वालिटी वाले चार्जर या केबल को यूज न करें. ये भले ही आपके पैसे बचा सकते हैं, लेकिन फोन और बैटरी को इनसे बड़ा नुकसान हो सकता है. इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले ऑरिजनल चार्जर और केबल ही यूज करें.

Published at : 08 Nov 2025 09:04 AM (IST)
