हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस देश में AI चैटबॉट्स के प्यार में पागल हो रहे हैं लोग, स्टडी में सामने आई हैरान कर देने वाली जानकारी

इस देश में AI चैटबॉट्स के प्यार में पागल हो रहे हैं लोग, स्टडी में सामने आई हैरान कर देने वाली जानकारी

अब एआई से भावनात्मक संबंध होना सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रह गई है. अमेरिका में लोग एआई चैटबॉट्स में अपना साथी देख रहे हैं और पहले से ज्यादा लोग इनके साथ रिलेशनशिप में होने के बात कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) से रोमांटिक रिलेशनशिप की बातें अब कल्पनाओं और फिल्मों से निकलकर असल दुनिया में आ गई हैं. MIT की एक नई स्टडी में सामने आया है कि अब पहले से कहीं ज्यादा अमेरिकी लोग AI चैटबॉट्स के प्यार में पागल हो रहे हैं. उनमें से कुछ का यह भी कहना है कि चैटबॉट्स के साथ उनकी रिलेशनशिप काफी मददगार और मायने भरी है. स्टडी यह जानने के लिए की गई थी कि एडल्ट्स कैसे AI चैटबॉट्स का यूज कर रहे हैं. इसमें यह बात निकलकर सामने आई कि एआई चैटबॉट्स लगातार भावनात्मक सहयोग देते हैं और अकेलेपन की फीलिंग को काफी हद तक कम कर देते हैं.

कैसे शुरू होती है यह रिलेशनशिप?

स्टडी करने वाले MIT के रिसर्चर ने बताया कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो AI पार्टनर की तलाश करते हैं. अधिकतर बातचीत रोमांस की इच्छा के बिना शुरू होती है. कई लोग ब्रेकअप, तनाव, बीमारी या अकेलेपन से जूझते समय AI चैटबॉट्स डाउनलोड करते हैं, जबकि कुछ प्रोडक्टिविटी या दूसरे कामों के लिए ऐसी ऐप्स से इंटरेक्शन शुरू करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे चैटबॉट्स उन्हें भरोसेमंद लगने लगते हैं.

मनोवैज्ञानिकों ने बताए ये कारण

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि AI चैटबॉट लगातार वहां मौजूद होते हैं. वो न तो बातचीत के बीच रोकटोक करते हैं और न ही यूजर को क्रिटिसाइज करते हैं. वो पूरे सब्र और लगन से यूजर की बात सुनते हैं. यह स्थिति उन लोगों के लिए बहुत आरामदायक होती है, जिन्हें लगता है कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा या कोई उन्हें गलत समझ रहा है.

दूसरे सर्वे में भी सामने आई ये बातें

AI चैटबॉट्स के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप का ट्रेंड अब कई जगहों पर दिख रहा है. अमेरिका में हुए एक सर्वे में पता चला कि हर पांच में एक व्यक्ति AI चैटबॉट को रोमांटिक या इंटीमेट कंपेनियनशिप के तौर पर यूज कर रहा है. रेड्डिट पर भी अपने एआई पार्टनर के बारे में बातचीत करने वाली एक कम्युनिटी में 85 हजार से ज्यादा लोग शामिल हैं. इस कम्युनिटी में लोग अपने AI पार्टनर के साथ अपने डेली रूटीन की बातें शेयर करते हैं.

ये भी पढ़ें-

सिर्फ mAH ही नहीं, लंबा बैटरी बैकअप चाहिए तो फोन की इन चीजों पर भी करें गौर

Published at : 08 Nov 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence AI Chatbots TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget