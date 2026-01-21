Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







एआई चैटबॉट चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI मार्केट में भूचाल लाने को तैयार है. 2022 में चैटजीपीटी को लाकर जनरेटिव एआई चैटबॉट की रेस शुरू करने वाली यह कंपनी अब अपना पहला हार्डवेयर डिवाइस लॉन्च करने की प्लानिंग में है और इसका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो OpenAI का पहला डिवाइस इसी साल लॉन्च हो सकता है. यह फिलहाल तीन डिवाइस पर काम कर रही है. अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि पहले किस डिवाइस को बाजार में उतारा जाएगा.

कब लॉन्च हो सकता है डिवाइस?

कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इस साल की दूसरी छमाही में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है. कंपनी के चीफ ग्लोबल ऑफिसर क्रिस लहाने ने भी इसकी पुष्टि की है. उनका कहना है कि कंपनी इस साल के आखिर तक अपना पहला प्रोडक्ट लाने की राह पर आगे बढ़ रही है. माना जा रहा है कि यह एक ऑडियो डिवाइस हो सकता है, जिसकी जानकारी कुछ दिन पहले ही सामने आई थी. भले ही यह प्रोडक्ट इस साल लॉन्च हो जाए, लेकिन इसकी सेल अगले साल से शुरू होगी.

क्या स्वीटपी को किया जाएगा लॉन्च?

पिछले हफ्ते जानकारी आई थी कि OpenAI एक नए स्पेशल ऑडियो गैजेट पर काम कर रही है, जो इयरफोन की शेप में मिनी कंप्यूटर होगा. इसमें कोई स्क्रीन नहीं होगी और यह चैटजीपीटी की मदद से वॉइस कमांड के साथ काम करेगा. कंपनी ने इस डिवाइस को स्वीटपी (Sweetpea) कोडनेम दिया है. यह भले ही ईयरफोन की शेप में आएगा, लेकिन इसमें स्मार्टफोन वाले कंपोनेंट यूज किए जाएंगे, जिससे इसकी कीमत भी ज्यादा रह सकती है.

इन प्रोडक्ट्स पर भी चल रहा है काम

बताया जा रहा है कि OpenAI ऐप्पल के पूर्व डिजाइनर Jony Ive के साथ मिलकर तीन अलग-अलग एआई हार्डवेयर पर काम कर रही है. इनमें से एक एआई वीयरेबल डिवाइस है, जबकि दूसरा एक टेबलटॉप एआई प्रोडक्ट हो सकता है, जो पूरी तरह वॉइस कमांड से चलेगा. तीसरा डिवाइस एक एआई पेन हो सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन प्रोडक्ट्स को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है.

