Upcoming Smartphones 2025: अक्टूबर 2025 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी खास होने वाला है. इस महीने कई दिग्गज ब्रांड अपने फ्लैगशिप डिवाइस पेश करने की तैयारी में हैं. लीक रिपोर्ट्स और कुछ आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार, Oppo, Vivo, iQOO और OnePlus अपनी नई सीरीज़ इसी महीने लॉन्च करेंगे. आइए जानते हैं कौन-कौन से स्मार्टफोन अगले महीने मार्केट में दस्तक देने वाले हैं.

OnePlus 15

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 15 अगले महीने चीन में लॉन्च हो सकता है. इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलने की उम्मीद है. कैमरे की बात करें तो इसमें तीनों 50MP सेंसर वाले ट्रिपल रियर कैमरे हो सकते हैं. फोन में 6.78-इंच LTPO OLED डिस्प्ले के साथ शानदार 165Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है. इसे पावर देगा 7000mAh की बैटरी जो 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro और इसके साथ आने वाली सीरीज़ के अन्य मॉडल्स की लॉन्च डेट कन्फर्म हो चुकी है. यह फोन भारत में 13 अक्टूबर 2025 को लॉन्च होगा. इसमें MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की संभावना है. कैमरे के मामले में यह फोन खास रहेगा क्योंकि इसमें 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा वाला ट्रिपल रियर सेटअप मिल सकता है.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra को लेकर भी काफ़ी चर्चा है और रिपोर्ट्स के अनुसार यह 16 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है. इसमें भी MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिल सकता है. इस फोन में भी 200MP टेलीफोटो सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा. डिवाइस Android 16 पर आधारित होगा, जिस पर ColorOS 16 का लेयर होगा. इसका ग्लोबल लॉन्च इसी साल के अंत तक होने की उम्मीद है.

iQOO 15

गेमिंग प्रेमियों के लिए iQOO 15 खास साबित हो सकता है. इसमें RGB लाइट स्ट्रिप्स और गेमिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स शामिल होंगे. फोन में 6.8-इंच LTPO 2K AMOLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट मिलने की संभावना है. इसमें भी Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर लगाया जा सकता है. बैटरी के मामले में यह फोन दमदार होगा, जिसमें 7000mAh बैटरी और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद रहेगा.

